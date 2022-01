Toyota annonce 30 modèles électriques d’ici 2030

Actuellement lorsque que l’on parle de la marque Toyota, nous pensons immédiatement à la Prius, ou à la Yaris, des véhicules hybrides qui ont fait la force de la marque en la matière. Mais le constructeur japonais, qui a longtemps misé sur le technologie hybride, souhaite désormais se concentrer sur un nouveau marché: la stratégie de Toyota pour les prochaines années se focalisera sur les véhicules électriques à batteries, que l’on appelle aussi BEV.

Et apparemment la marque sort le grand jeu pour les années à venir ! Ce ne sont pas moins de 30 modèles à batterie qui devraient voir le jour d’ici l’année 2030… 30 modèles différents en 9 ans, les ingénieurs ont du pain sur la planche ! Explications.

Des modèles pour tous !

En incluant la marque LEXUS, une marque créée par Toyota en 1989 pour le marché américain, puis commercialisée en Europe et au Japon, le constructeur japonais table donc sur 30 modèles. Cela devrait comprendre des véhicules pour les particuliers, mais également des utilitaires. Avec ces nouveaux modèles, Toyota espère atteindre les 3.5 millions de ventes en 2030.

La première « attaque » du constructeur japonais date de quelques mois avec la présentation du « bZ4X », le premier modèle de la gamme bZ pour beyond zero (au-delà de zéro). Développée en collaboration avec la marque SUBARU, cette gamme se dédie aux BEV.

Bientôt, Toyota proposera deux versions de son nouveau SUV (transmission intégrale ou traction avant). Le SUV électrique possède une batterie de 71.4 kWh pour une autonomie d’environ 450 km. Si tout va bien, et que le marché des véhicules reprend une certaine vitesse de croisière, les premiers modèles de Bz4x devraient arriver en France dès juin prochain.

D’autres modèles en prévision

Ce Bz4X serait le premier d’une « grande famille » qui devrait donc s’agrandir un peu plus chaque année. Le président de Toyota Akio Toyoda, a présenté plusieurs concepts qui devraient voir le jour avant 2030… On découvre notamment un SUV au profil sportif, qui pourrait remplacer le CH-R, et se destinerait aux marchés européens et japonais. On découvre aussi un petit crossover qui se rapproche de la petite AYGO X, pour les conducteurs plutôt urbains.

Enfin, le troisième concept dévoilé serait celui d’un grand SUV destiné aux marchés américains et chinois… Toyota veut « envahir le marché » avec ces nouveaux modèles à batteries, et apparemment, le constructeur japonais compte bien s’en donner les moyens !

Et LEXUS alors ?

Lexus est la marque « haut-de-gamme » du groupe Toyota, mais celle-ci est un peu boudée des acheteurs. Toyota compte donc redorer l’image de Lexus grâce à de nouveaux modèles électriques. Ils souhaitent même que Lexus devienne LA référence en matière d’évolution des BEV. Le principal challenge sera de proposer un SUV sportif avec des innovations inédites et une carrosserie abaissée.

Cette Lexus devrait pouvoir s’offrir une autonomie de plus de 700 kilomètres grâce à ses batteries à électrolyte solide. Ce modèle sportif sera l’un des modèles que Lexus proposera, mais apparemment ce ne sera pas le seul ! Les véhicules électriques Lexus devraient se réserver aux marchés chinois, européens et américains, et Toyota espère ainsi vendre des millions de véhicules à travers le monde… Verdict en 2030 ?