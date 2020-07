Tringa Boat : le premier bateau homologué pour circuler sur les routes françaises

Dans les starting-blocks depuis 2018, le premier bateau sur roue a pris la mer le 18 juillet, en Normandie, à Courseulles sur Mer ! Entièrement conçu par l’entreprise bretonne Tringaboat, il a la particularité de se déplacer aussi bien sur la route que sur l’eau !

Ce bateau résoudra le problème numéro un des plaisanciers : les places dans les ports… Non seulement elles représentent un sacré budget dans certains ports côtés, mais en plus, les places sont souvent rares. Il faut parfois attendre plusieurs années avant de pouvoir y laisser son bateau. Avec le Tringa Boat, le problème n’existe plus. Présentation.

124 900€ c’est la coquette somme qu’un couple de normands a dû débourser pour profiter de ce nouveau bijou ! Une innovation française qui devrait ouvrir la voie à un nouveau type de plaisancier… Certes le prix est conséquent mais il suffit de mettre le bateau à l’eau puis de repartir avec à chaque balade en mer.

Vu de l’extérieur, le Tringa Boat est un vrai bateau, il ne diffère en rien de ses congénères amarrés. Sa seule différence réside dans les trois pneus enchâssés dans des chambres étanches. Le système hydraulique et mécanique s’inspire directement des trains d’atterrissage des avions.

Crédit photo : tringaboat.fr

A l’intérieur, c’est le confort semblable à un bateau de plaisance : douchette avec réservoir d’eau potable, sièges et ceintures de sécurité. Un poste de pilotage qui offre une large vue dégagée sur l’océan et une banquette confortable sur l’avant du bateau. Une deuxième banquette cache les accessoires indispensables de sécurité. Le bateau dispose de nombreuses options : bains de soleil, version bateau de pêche etc…

Et côté motorisation

Le Tringa Boat peut accueillir 4 adultes et 4 enfants (- de 37.5 kg) ou 6 adultes maximum. Côté moteur, pour la route il dispose d’un moteur thermique essence de 4 temps (27 CV). Sur mer, il est propulsé par un moteur de 150 CV et frise les 33 nœuds de vitesse ! Une belle innovation française que nous devrions voir bientôt sur nos littoraux !