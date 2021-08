Un camping-car hybride anglais inspiré des célèbres taxis londoniens

A l’heure où la plupart des voitures passent à l’électrique, une marque londonienne a mis au point un camping-car hybride. Ce projet vient de la marque London Electric Vehicle Company qui produit notamment les plus célèbres taxis, les taxis londoniens à autonomie étendue. Inspiré des futurs taxis londoniens, les TX Taxi, le e-camper est un fourgon hybride totalement aménagé en camping-car.

Avec son autonomie globale d’environ 490 km dont environ 100 km en électrique, le e-camper est l’un des premiers camping-car hybride. Et son fabricant, LEVC, compte étendre ses ventes dans toute l’Europe d’ici la fin de l’année.

Présentation de l’e-camper

L’e-camper est entièrement aménagé afin d’avoir un maximum de confort. La banquette arrière est rabattable, vous permettant de la transformée en lit double. Le toit, quant à lui, contient également un espace de couchage pour deux personnes. L’utilitaire contient, de plus, une table escamotable et des sièges qui pivotent à 180°C vous donnant un véritable espace repas. Pour finir, vous trouverez une kitchenette électrique à l’intérieur de votre camping-car pour un maximum de confort.

Côté mécanique, l’e-camper, inspiré des taxis londoniens, est hybride. En effet, le moteur s’allume seulement si la charge est épuisée. Cependant, vous y trouverez un moteur, un réservoir de carburant ainsi que des tuyaux d’échappement en cas de longs trajets. Le camping-car londonien, tout comme les taxis londoniens, possède également un angle de braquage hors du commun permettant de manœuvrer en ville facilement.

Le prix de l’e-camper

Le plus gros point négatif de ce van hybride est son prix: l’e-camper sans options et sans TVA se vend au prix de 73 000 € ! Afin d’acquérir la version totalement aménagée et avec quelques options, il vous faudra débourser pas moins de 100 000 €. Pour vous donner une idée, prenons comme référence le Volkswagen California 6.1 qui est vendu à 62 000 € avec options et TVA. Une nette différence de 40 000 € pour le même type de véhicule !

Mais au fait, connaissez vous l’histoire des taxis londoniens ?

C’est au début du 17e siècle que les taxis londoniens font leur apparition. C’est un capitaine de marine en retraite qui met en place les premiers taxis. L’idée était de placer quatre carrosses sur la route afin de relier Londres à Westminster. Ces taxis étaient utilisés par les « personnes de qualité » afin d’effectuer leur trajet plus rapidement et avec plus de confort que par bateau.

C’est seulement en 1897 que les premiers taxis à moteur électriques voient le jour à Londres. Le Bersey, aussi appelé « le colibri », est un taxi électrique ayant comme principaux défauts son autonomie et son coût d’entretien. Le surnom « colibri » vient de son moteur particulièrement bruyant.

En 1903, le Prunel, premier taxi a moteur essence, fait son apparition à Londres. La Compagnie Française des Automobiles de Place crée en 1906, à Londres, la General Motor Cab Company. Cette compagnie produit alors 500 véhicules Renault équipés de taximètre. A la fin de la Première Guerre Mondiale, la William Beardmore & Co Ltd lance un nouveau taxi. Robuste et confortable, il est rapidement reconnu comme étant la « Rolls-Royce des cabs ».