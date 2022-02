Upway : cette startup française propose des vélos électriques d’occasion et reconditionnés à moindre coût

Si l’environnement est un sujet qui vous intéresse, et que vous essayez de participer activement à sa préservation, alors vous devez déjà connaître le principe des produits reconditionnés. Nous connaissons surtout ce procédé pour les smartphones, que nous n’hésitons plus aujourd’hui à acheter moins chers, car reconditionnés. Reconditionner, cela veut dire remettre à neuf un produit d’occasion puis le revendre, avec une garantie. Et si l’on pouvait acheter des vélos électriques reconditionnés ? Une jeune start-up, baptisée Upway, a eu l’ingénieuse idée de proposer un backmarket pour les vélos électriques d’occasion. Nous ne nous avancerons pas trop, mais il se peut que ce soit l’idée du siècle, ou au moins de ce début d’année. Présentation.

Upway c’est qui ?

Upway c’est l’histoire de deux amis, ex-employés du géant Uber, qui décident un jour de fonder leur start-up et de surfer sur la vague du vélo électrique. Toussaint Wattinne et Stéphane Ficaja quittent leurs postes respectifs et se lance dans leur start-up après un voyage à vélo d’un mois en Angleterre effectué par Toussaint. En constatant les pénuries de pièces, le coût des vélos neufs, et la méfiance de certains consommateurs, les deux amis ont eu l’idée de créer “la première plateforme d’achat et de vente de vélos à assistance électrique reconditionnés”. En juillet 2021, ils déposent leurs statuts, lancent une étude de marché, et démarchent les entreprises de leasing. Dès le mois d’août 2021, ils effectuent une première levée de fond; en septembre 2021, ils s’installent dans leurs ateliers situés à Gennevilliers (92). Enfin, en novembre, l’entreprise ouvre ses portes… Quelques mois plus tard, le site propose déjà 200 vélos électriques d’occasion reconditionnés à neuf, et de toutes marques. Le recyclage est apparemment dans leurs veines !

Upway, comment ça fonctionne ?

Je veux acheter un vélo reconditionné: je me rends sur le site Upway, je sélectionne le prix que je souhaite mettre dans mon vélo, je paie, et je patiente jusqu’à la livraison… Les vélos reconditionnés bénéficient tous d’une garantie d’un an, de la livraison gratuite en France Métropolitaine et d’un essai gratuit de 14 jours.

de la livraison gratuite en France Métropolitaine et d’un essai gratuit de 14 jours. Je veux vendre un vélo d’occasion: je me rends à la même adresse que pour acheter, mais je choisis l’onglet “Vendre”. Ensuite, je fais un descriptif rapide et précis du vélo dont je souhaite me séparer, et je reçois un devis sous 24h. Si j’accepte cette proposition, Upway se charge de venir récupérer le vélo et le paiement s’effectuera à ce moment là.

Des prix cassés, et de vraies bonnes affaires !

Cette plateforme est une petite révolution: les fondateurs promettent des prix de 20 à 50% inférieurs à ceux des produits neufs. Les constructeurs de vélos électriques n’en finissent plus de produire des modèles innovants, mais loin d’être accessibles à tous. Le vélo électrique reconditionné est donc LA solution pour obtenir des produits de qualité à des prix bien inférieurs à ceux du neuf. Et puis, vous n’aurez pas à courir en Belgique ou en Espagne pour essayer de décrocher le vélo électrique LIDL à moins de 900€. Le vôtre, pour le même prix et à qualités égales, vous sera livré à domicile. Qui plus est, vous ferez un geste pour l’environnement en achetant un vélo reconditionné. Elle est pas belle la vie… en vélo électrique reconditionné ?