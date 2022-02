Victime de son succès, le vélo électrique LIDL est déjà en rupture de stock

Comme à chaque fois que l’enseigne LIDL propose un nouveau produit, il est en rupture quelques jours plus tard. Nous connaissions les émeutes du Monsieur Cuisine Connect, les ruptures des claquettes, baskets, chaussettes… Voici venu le temps de la rupture de stock du vélo électrique Zündapp Z1801 quelques jours seulement après son arrivée. La politique marketing est si agressive chez LIDL qu’ils parviennent à écouler des stocks de produits impressionnants, et ce, quel qu’en soit leur prix ! Le vélo électrique à moins de 900 euros, de la marque Lidl, a connu un véritable succès. Il est déjà en rupture de stock dans certains pays. Il n’est pas encore disponible en France, mais si vous envisagiez un petit séjour en Espagne ou en Allemagne pour l’acheter, il va falloir revoir vos plans et être patient !

Chez Lidl, c’est la course chaque semaine !

La ruée vers le vélo électrique LIDL n’a pas dérogé à la règle des magasins. A chaque fois que l’enseigne lance un produit, et c’est le cas toutes les semaines ou presque, c’est la même histoire. Si, comme nous, il vous est arrivé d’aller chez LIDL à l’ouverture par le plus grand des hasards, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi tant de gens attendaient… Puis, vous les avez vus se presser sur les portes, puis courir à travers les rayons pour être les premiers. Une perceuse, un karcher, un accessoire de cuisine, des vêtements… Chaque semaine, les lundis et jeudis, c’est le même manège qui se reproduit, les gens courent et se bousculent pour repartir avec l’objet convoité ! Et dès le lendemain, les stocks sont épuisés, et les petites annonces fleurissent sur les sites de revente ! Nous ne jugerons ni le marketing de LIDL, ni le comportement des acheteurs « compulsifs », mais c’est assez étrange à vivre.

Pourquoi cet engouement pour le vélo LIDL ?

Si les futurs adeptes du vélo électrique se sont précipités chez Lidl, c’est peut-être d’abord pour son prix très attractif de 899€. Et, en France, il était éligible au bonus écologique de l’Etat qui n’oblige pas, contrairement à certaines aides locales, à acheter son biclou en France ! Mais il faut aussi bien avouer que le vélo électrique LIDL n’a de « bas de gamme » que son prix. Et son petit prix n’enlève absolument rien à ses performances. Le Zündapp Z801 possède 21 vitesses, un système de freinage hydraulique, une batterie lithium ion de 480 Wh et un dérailleur Shimano s’il vous plaît ! Lidl n’a pas fait dans la dentelle avec ce vélo électrique, qui, dans une enseigne classique, avoisinerait les 2000€ !

Un vélo électrique controversé

Pour certains internautes, ce vélo électrique est une « bêtise » pour plusieurs raisons. Techniquement, il semble assez lourd au regard de ses performances (22.7 kilos). Pour l’autonomie, la fourchette est très large puisque l’annonce donne entre 30 et 125 kilomètres en fonction de l’un des cinq modes d’assistance disponibles… 30 kilomètres, c’est peu avec l’assistance à fond, et 125 c’est beaucoup mais il va falloir économiser l’assistance ! Enfin, si ce vélo électrique se vend comme des petits pains au chocolat, certains consommateurs voit là une concurrence déloyale pour les vendeurs de cycles classiques. Quant aux consommateurs, ils vont bien évidemment au plus offrant, faisant fi de bonnes résolutions qu’ils avaient peut-être prises quand les petits commerçants peinaient à garder leurs portes ouvertes.