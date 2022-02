Zündapp Z801 : Lidl propose son premier vélo électrique, à un prix défiant toute concurrence !

Nous connaissons tous la chaîne de magasins hard discount Lidl. Cette enseigne allemande possède l’une des stratégies commerciales des plus originales qu’il soit. Les clients sont nombreux à se précipiter à l’ouverture des portes pour se ruer sur les nouveaux produits. Souvenez-vous du Monsieur Cuisine Connect qui avait provoqué des émeutes dans la France entière lors de sa sortie. Ou encore des claquettes, chaussettes et baskets Lidl qui se revendent à prix d’or sur les sites de petites annonces. La nouveauté des magasins Lidl va probablement surprendre, et surtout faire que les clients vont encore affluer. La chaîne de magasins allemande commercialise depuis peu le Zündapp Z801, et c’est tout simplement un vélo électrique. Son prix : moins de 1000€.

C’est quoi, ce vélo électrique Lidl ?

Le Zündapp Z801 a été conçu avec un fabricant allemand basé à Nuremberg. Déjà disponible en Espagne et en Allemagne où il existe même plusieurs versions, il se dote de 21 vitesses, d’un système de freinage hydraulique MD-280 (Tektro), d’un dérailleur Tourney conçu par Shimano et d’un levier de vitesses SL-M315 de chez Rapid Fire. Côté batterie et moteur, on trouve une batterie lithium-ion installée directement sur le tube du cadre. Avec 480 Wh de puissance, elle permet de rouler entre 30 et 125 kilomètres, en fonction du mode d’assistance choisi et du parcours emprunté. La batterie se recharge en 5 heures sur une prise électrique classique.

Quelques informations supplémentaires ?

Il est évidemment conforme à la législation européenne et ne dépasse pas les 25 km/h avec l’assistance électrique. Il pèse 22.7 kilos et s’équipe de pneus 27.5 pouces. Ce vélo dispose également d’un écran LCD qui permet de choisir le niveau d’assistance électrique, de connaître la distance parcourue, sa vitesse en temps réel et le niveau de charge de la batterie. Ce vélo électrique est normalement commercialisé autour de 2000€ mais encore une fois, Lidl casse les prix et le propose à 899€ ! Comme nous vous l’avons dit, ce vélo est pour le moment disponible uniquement en Espagne et en Allemagne, nous ne savons pas s’il arrivera en France, mais il y a tout de même de fortes probabilités.

Les aides à l’achat de vélo électrique

Les frontaliers seront peut-être tentés de passer les frontières pour acheter ce vélo électrique. Si aucune mention ne fait état du lieu d’achat du vélo concernant le bonus écologique de l’Etat, ce n’est parfois pas le cas pour les aides locales. Par exemple, à Montpellier, ville proche de l’Espagne, le vélo doit avoir été acheté chez un commerçant local. Renseignez-vous avant de faire votre demande sur le plan local, il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier des aides si le vélo provient de l’étranger.

Pour le bonus écologique, il est seulement demandé que le vélo soit neuf, qu’il possède une batterie sans plomb, et qu’il coupe l’assistance électrique dès les 25 km/h atteints. Vous devrez également conserver le vélo au moins un an après l’achat. Le montant du bonus écologique national est de 200€ et il est cumulable avec les aides locales. Un vélo électrique de cette qualité à 699€ si l’on enlève uniquement les 200€ du bonus écologique ? Cela semble être la première excellente affaire de l’année non ?