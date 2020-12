Lidl Smart Home : une gamme de produits connectés pour la maison signée Lidl

La chaîne allemande de supermarchés discount vient de faire un grand pas vers l’avant. Avec Lidl Smart Home, Lidl s’attaque désormais au marché de la domotique avec sa propre solution. Cette nouvelle gamme de produits propriétaires est constituée d’un hub pour la maison intelligente.

Elle intègre aussi tout un tas de dispositifs connectés conformes à ce genre d’utilisation. Connaissant la stratégie tarifaire du groupe, on peut s’attendre à des prix largement accessibles. Par exemple, en Belgique, l’offre de base Livarno Lux, comprenant le hub, 3 ampoules connectées et une télécommande, coûte 47,99 €.

Une solution intelligente pour la maison

Fonctionnant sur la plateforme Zigbee 3.0, les dispositifs intelligents qui forment cette nouvelle gamme de Lidl reposent sur un protocole adopté déjà par une très grande variété de produits connectés. Cela signifie qu’ils sont compatibles avec des appareils d’autres marques. On pense notamment aux ampoules Philips et Osram Lightify. Comme indiqué plus haut, l’écosystème Lidl Smart Home intègre une box. Celle-ci a pour rôle de gérer les accessoires pris en charge.

En plus de ce dispositif central, la société a créé tout un tas de capteurs et de périphériques destinés à rendre la maison connectée et plus sûre. L’ensemble est commercialisé sous la marque SilverCrest et il semblerait que Lidl confie la fabrication à un sous-traitant chinois, plus précisément au groupe Tuya. Pour fonctionner, cette solution intelligente nécessite une application dédiée nommée Lidl Home. Disponible sur Android et iOS, cette plateforme logicielle sert non seulement d’interface à la commande à distance via internet, mais aussi au paramétrage de chaque appareil.

Compatible Google Assistant

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que le système prend en charge l’assistant intelligent de Google. On pourra du coup allumer une lampe ou commander les appareils électroménagers en utilisant la voix. Et comme si cela ne suffisait pas, Lidl a prévu une télécommande qui permet de gérer les appareils sans avoir à recourir au smartphone, et donc à internet, lorsqu’on se trouve chez soi.

Le géant européen des supermarchés discount promet en outre une facilité d’installation et d’utilisation. Malheureusement, il semblerait que la gamme Lidl Smart Home ne soit pas encore disponible en France. Une réalité qui ne concerne pas les consommateurs allemands, belges et suisses où les produits sont déjà proposés à la vente dans les enseignes du groupe. Idem pour le Danemark, le Portugal et la Grande-Bretagne.