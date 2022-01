Urtopia : un étonnant vélo électrique et connecté

Depuis quelques mois, les vélos électriques sont devenus la coqueluche des citadins ! Ces cycles ne se sont jamais autant vendus, et apparemment cela n’est pas prêt de s’arrêter. En France, l’Etat encourage l’achat de vélos électriques à coups d’aides financières. Rouler à l’électrique est important pour l’environnement, mais cela permet aussi à de nombreuses personnes d’éviter les transports en commun bondés, et parfois malfamés… Hier matin, Le Figaro révélait d’ailleurs que Paris était la ville la plus dangereuse de France dans les transports en commun. Si les acheteurs sont bien présents, c’est aussi le cas des fabricants qui cherchent à produire des vélos électriques toujours plus performants. Dans ce domaine, une start-up basée à Hong Kong, Urtopia, tente de se faire une place au soleil avec un vélo électrique design et connecté. Présentation.

Urtopia c’est qui ?

Urtopia est une jeune entreprise basée à Hong Kong; son usine de fabrication est en Chine. Maislle s’est aussi dotée de plusieurs entrepôts de stockage à travers le monde (Canada, Etats-Unis, Allemagne). Cette petite astuce commerciale permet aux acheteurs de ne pas payer de taxes de douanes tout en gardant un service client performant et disponible. L’entreprise prône un mode de vie urbain sportif et sain, alimenté par des technologies innovantes et intelligentes. L’équipe formée de docteurs en science et ingénierie, tous diplômés de l’Ivy League ou du MIT, s’efforce de construire un vélo électrique à la pointe de la technologie tout en restant abordable financièrement.

Le vélo électrique en détail

Le moins que l’on puisse dire sur l’Urtopia, c’est qu’il a du style ! L’entreprise a souhaité un deux roues hyper design qui diffère de ce que l’on a l’habitude de voir. Il se destine plutôt à une pratique sportive, mais ses 14 petits kilos lui permettent aussi de se déplacer facilement en ville. Et ceci est rendu possible grâce à la matière qui le compose : la très légère fibre de carbone. Outre ses qualités esthétiques, l’Urtopia cache aussi quelques atouts techniques à connaître: il dispose de 5 vitesses et de 4 niveaux d’assistance électrique (économique, confort et deux modes sport). Pour le moteur, l’utilisateur pourra compter sur 250 W de puissance. La batterie est amovible et se recharge en 2h30 environ. Côté frein, c’est un système de freinage hydraulique qui assurera la sécurité de l’utilisateur. Il s’équipe enfin de dispositifs lumineux à l’avant et à l’arrière.

Côté technologie, l’Urtopia se pose en maître: il propose un lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le vélo, un gyroscope pour alerter si le vélo tombe et un petit radar qui vous permettra de savoir si vous êtes suivi par un véhicule. Enfin, il intègre deux micros à annulation de bruit et un haut-parleur 3W. Ce qui permet au vélo de reconnaître la voix de son propriétaire… Et oui, l’Urtopia se dote d’une intelligence artificielle et peut être contrôlé avec la voix ! Unique pour le moment !

Combien coûte ce bijou de technologie ?

Si vous souhaitez acquérir le vélo électrique Urtopia, il est actuellement en campagne de crowdfunding sur IndieGogo. Il vous faudra alors vous acquittez de la jolie somme de 2199€ et attendre patiemment une livraison au mois de mars 2022… La campagne se termine dans 6 jours, le prix pourrait ne pas être le même une fois qu’elle sera clôturée. Attention, l’expédition de certains modèles ne se fait que dans certains pays. Pour la France, vérifiez que le modèle choisi soit éligible à une expédition « monde entier » !