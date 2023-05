Valo Hyperfoil, l’invention d’un scooter des mers électrique qui « flotte » au-dessus de l’eau

Boundary Layer Technologies, une entreprise technologique basée en Californie, fait partie des acteurs qui cherchent à révolutionner la mobilité aquatique. Cette entreprise a développé Valo Hyperfoil, le premier bateau électrique et hydroglisseur au monde équipé d’un hydroptère en fibre de carbone, également appelé jet-ski à foils. Le secteur des motomarines a connu une croissance importante ces dernières années, et tous les types de jouets nautiques continuent de progresser. Grâce aux avancées technologiques, les fabricants sont capables de concevoir des véhicules nautiques motorisés qui glissent sur l’eau avec moins de frottement, plus de vitesse et moins de bruit. Découverte du Valo Hyperfoil.

Le Valo Hyperfoil, qu’est-ce que c’est ?

Les inventeurs de ce véhicule futuriste annoncent l’Hyperfoil comme un véhicule électrique semi-autonome haute performance pour deux personnes. Il se dote d’ailes qui permettraient de voler au-dessus de l’eau, comme le font déjà les jet-skis ou les hovercrafts. L’Hyperfoil est équipé d’un système de stabilité active et d’un logiciel de contrôle de vol SkyRide qui s’associent pour former un engin d’une précision équilibrée et agile. Il mesure 3,5 m de long et 1,2 m de large et est fabriqué à partir d’une variété de matériaux de haute technologie. Il utilise notamment du titane, de l’acier inoxydable à très haute résistance et des fibres de carbone composites à haut module. Quant à ses deux sièges, ils sont en cuir végétalien.

Et techniquement, comment est-il le Valo Hyperfoil ?

Toujours selon les données du constructeur, car nous n’avons malheureusement pas testé l’engin volant « non identifié », le Valo Hyperfoil se doterait d’un système de batteries, d’ailes, de surfaces de contrôle, d’actionneurs, de capteurs, d’ordinateurs et d’électronique de pointe. À vide, l’Hyperfoil pèse 270 kg et il est capable de transporter une charge maximale de 465 kg. Côté vitesse, il pourrait atteindre une vitesse maximale de 68 km/h et parcourir approximativement 107 km à une vitesse de 48 km/h.

Une autonomie relative de 2,3 h sans pousser sur les batteries. Enfin, il faut 3 h pour le recharger sur un chargeur de voiture de niveau 2 à 240 V. « Conduire ce véhicule est magique. Il est presque silencieux, les seuls sons étant le léger clapotis de l’eau sur les ailes, le vent dans les cheveux et le bourdonnement à peine perceptible du moteur électrique. Quand on le voit et qu’on le conduit, on a vraiment l’impression qu’il s’agit de l’avenir », conclut Ed Kearney, PDG de l’entreprise.

Un Hyperfoil, qu’est-ce que c’est ?

« Embarcation à ailes portantes dont la coque sort de l’eau à grande vitesse ». C‘est ainsi que se définit littéralement un hydrofoil. Cette technologie permet de réduire les frottements et procure des vitesses de déplacement élevées, ainsi qu’une conduite en douceur. Pour le Valo Hyperfoil, les réservations sont d’ores et déjà ouvertes contre un acompte de 500 $, entièrement remboursable, précise le site. Les livraisons devraient avoir lieu à la fin de l’année 2024. Pour les précommandes, c’est par ici que cela se passe. Plus d’informations : rendez-vous sur rivedalo.com.