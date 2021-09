Le VéloSolex fait son grand retour, mais en tout électrique évidemment !

Pour les plus anciens, souvenez-vous, on l’appelait « La 2 CV des cyclomoteurs », il était noir et avait un bruit très caractéristique… Nous parlons évidemment du fameux VéloSolex que l’on appelait tout simplement Solex… Nous sommes bien trop jeunes pour avoir connu ses années de productions (1946 à 1988) mais nous en avons vu rouler quelques-uns ! Ces anciens Solex existent encore mais bientôt ils seront remis au goût du jour… Et passeront donc au 100% électrique !

Enfourcher un Solex neuf en 2021, c’est probablement le souhait de nombreux nostalgique ! Vœu exaucé avec le Solex électrique, qui a gardé « ses racines » … Et donc un design presque similaire à son ancêtre… D’autres marques ont complétement repensé leurs modèles mais le Solex électrique s’inscrira dans la lignée de son prédécesseur et c’est une excellente nouvelle !

Le retour du Solex

En 1946 et les années qui suivirent, il était possible de grimper sur la selle d’un Solex dès l’âge de 14 ans, et sans permis nécessaire. A l’époque on ne l’appelait pas vélo électrique mais « vélo qui roulait tout seul ». Avec un peu d’essence et un moteur à galet suspendu, qui venait se vautrer sur la roue avant grâce à un décrocheur, il était possible de battre la route en équipées sauvages !

Rassurez-vous ce sera toujours possible, mais le Solex passe à l’électrique et se nommera désormais Easybike. Il disposera de 5 modes d’assistance différents et le moteur sur la roue avant disparaîtra…. Il se trouvera désormais sur la roue arrière et sera signé Bafang ou Bosch.

Les caractéristiques techniques de l’EasyBike

Plus d’essence donc mais charge complète en 4 heures environ pour 35 à 75 kilomètres d’autonomie avec le modèle de base… Et entre 50 et 100 kilomètres pour le modèle Bosch après 6h30 de recharge.

Il sera conçu et fabriqué à Saint Lô et inspiré du modèle de 1946, le Solex 45. En alliant finesse, authenticité et modernité, l’EasyBike espère bien séduire de nombreux amoureux du Solex et du vélo électrique.

Combien va-t-il coûter cet Solex électrique ?

Concernant son prix, c’est également une bonne surprise, puisqu’il sera vendu 1521€ pour le modèle de base, ou 2599€ pour le modèle Bosch… Avec les aides de l’État et de certaines collectivités territoriales, le prix peut s’avérer très intéressant… Vous pouvez retrouver toutes les conditions d’obtention de l’aide à l’achat d’un vélo électrique sur le site du ministère de l’économie, des finances et de la relance.

Cependant ne vous enflammez pas trop, victime de son succès, plusieurs milliers de commandes déjà passées pour 2022… A peine sorti, l’Easybike se trouve déjà en rupture… Il va donc falloir s’armer de patience pour espérer remonter sur un Solex même électrique !

On espère juste qu’il sera moins « casse-gueule » que son ancêtre car peu de personnes doivent pouvoir dire qu’ils ne sont jamais tombés à Solex… Il faut dire qu’il était plus facile de le lancer que de l’arrêter ! Ceux qui l’ont un jour utilisé doivent encore s’en souvenir !

Mythique mais il fallait maîtriser la bête et surtout sur route mouillée… Nous souhaitons un aussi bel avenir au Solex 100% électrique qu’au mythique vélomoteur ! Au vu des ruptures de stock déjà annoncées, nul doute que l’Easybike va faire un malheur !

