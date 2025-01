Voiture électrique : Micro Mobility Systems dévoile une version décapotable de la Microlino

Ayant été présentée pour la première au Salon international de l’automobile de Genève 2016, la Microlino est une mini-citadine électrique qui arbore un design monocoque. Elle est considérée comme la version moderne de l’Isetta construite par BMW dans les 1950. Tout comme cette dernière, le véhicule, conçu par l’entreprise suisse Micro Mobility Systems AG, est doté d’une porte frontale qui le rend particulièrement pratique en milieu urbain. La Microlino promet d’autant plus une maniabilité exceptionnelle grâce à sa petite taille. En effet, elle mesure environ 2,5 m de long pour 1,47 m de large.

Une conception à ciel ouvert

Depuis l’annonce de la version de série lors du Salon de l’automobile de Munich 2021, la voiturette est disponible sur plusieurs marchés, dont la France. Et comme si cela ne suffisait pas, le constructeur helvétique vient d’annoncer une nouvelle déclinaison qui préserve tout de même l’efficacité et la praticité du modèle original. Baptisée Microlino Spider, celle-ci adopte un design cabriolet caractérisé par l’absence de portes et de toit. Elle est actuellement exposée au Salon de Bruxelles qui fermera ses portes le 19 janvier 2025 prochain. Comme ses prédécesseurs, la Spider convient à la mobilité urbaine, mais elle ne se limite pas à cela. La marque suisse prévoit une utilisation dans les stations balnéaires, les clubs de golf, etc. Bref, il s’agit d’un véhicule électrique pensé principalement pour les trajets de courte distance.

Des performances attractives

Sur le plan technique, la Microlino Spider mise sur un moteur électrique de 12,4 kW alimenté par une batterie dont la capacité va jusqu’à 15 kWh. Malgré ces caractéristiques qui paraissent rudimentaires pour une voiture électrique, la petite citadine biplace promet de couvrir jusqu’à 95 % des trajets quotidiens. Malheureusement, comme il s’agit encore d’un concept, Micro Mobility Systems AG n’a pas dévoilé l’ensemble des spécifications techniques. Rappelons tout de même que la Microlino classique, dont la puissance maximale est de 12,5 kW (16 ch), offre une vitesse de pointe de 90 km/h ainsi qu’un couple maximal de 89 Nm.

Prix et disponibilité de la Microlino Spider

Par ailleurs, la variante standard dotée d’une carrosserie monocoque possède jusqu’à 230 km d’autonomie. Cette performance spectaculaire est notamment rendue possible par un poids à vide d’environ 500 kg. Sa conception compacte permet à la Microlino d’entrer dans la catégorie des quadricycles. En Europe, il est donc tout à fait légal de la conduire à partir de l’âge 16 ans à condition qu’on possède un permis B1. Concernant la version cabriolet, elle semble être destinée principalement au marché américain où elle pourrait être classée comme un véhicule électrique de quartier (NEV). Son prix et sa date de sortie n’ont pas encore été communiqués. Plus d’infos : microlino-car.com. Que pensez-vous de cette mini-citadine électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .