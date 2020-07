Xiaomi 70mai : un scooter électrique à seulement 435€, le Ninebot C30 !

Xiaomi est connu dans le monde entier pour ses smartphones ! Pourtant le géant chinois ne compte pas se limiter à ce seul marché ! Pour élargir leurs champs d’action, les équipes de Xiaomi travaillent depuis quelques mois déjà sur l’électromobilité.

Scooters urbains ou véhicules électriques, il faudra probablement compter avec eux sur ce marché porteur… Qui plus est, ils pratiquent des tarifs agressifs pour des produits de moyenne gamme. La preuve avec le nouveau Ninebot C30, un scooter électrique à 445 euros seulement ! Initialement annoncé sous la référence Xiaomi 70mai, le Ninebot C30 sera disponible uniquement sur le marché chinois à l’heure actuelle, mais il se pourrait qu’il envahisse nos villes d’ici peu…

Le Ninebot C30 de Xiaomi vise l’entrée de gamme du scooter électrique et cible largement un public adolescent ! C’est actuellement en Chine et ailleurs dans le monde, le scooter électrique le moins cher du marché… 3599 yuans, soit environ 445 € ! Côté esthétique, il se veut simple et minimaliste mais moderne… Des lignes rondes, de la couleur, des critères qui plaisent au public ciblé.

Côté performance, il ne faut tout de même pas s’attendre à une bête de course, mais il remplit les fonctions principales. A savoir, un moteur sans balai de 400W (couple de 40 Nm) et possède une vitesse de pointe de 25 km/h. Cette vitesse de pointe limité autorise la conduite sans permis en Chine et l’homologue aussi pour le marché français.

Crédit photo : Xiaomi

Enfin, côté autonomie, ce seront seulement 35 kilomètres possibles avec la batterie pleine… Batterie assez lourde mais amovible tout de même. Des modèles supérieurs sont également disponibles en Chine (C40, C60, C80) avec de meilleures performances, mais un prix plus conséquent évidemment.

Pour le moment disponible seulement en Chine, il n’est pas impossible que Xiaomi s’ouvre les portes des marchés français et européens avec son Ninebot C30… A suivre dans les prochains mois !