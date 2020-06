Xiaomi dévoile un scooter électrique minimaliste à seulement 390 euros, le Xiaomi 70mai

Décidément ces derniers temps, la marque Xiaomi fait beaucoup parler d’elle ! Après la Mi Stick TV qui arrive bientôt et qui concurrencera la Fire Tv d’Amazon, la marque chinoise se lance sur le marché des scooters électriques ! Et le moins que l’on puisse dire c’est que Xiaomi casse les prix…

Et encore le mot est faible. En proposant un scooter électrique moins cher qu’un smartphone, la marque chinoise s’ouvre encore de nouveaux horizons, et pas des moindres… En France, l’achat de véhicules électriques est largement encouragé par l’Etat…

On connaît surtout Xiaomi pour ses smartphones, c’était sans compter sur leur association avec la marque 70Mai. Cette collaboration permet de proposer deux scooters électriques (le A1 et le A1 Pro). Deux modèles ultra-légers de 52 kilos avec les pédales en option… Il vaut mieux quand même avoir des pédales en cas de batterie HS ! Avec une autonomie de 60 kilomètres (A1) et 70 kilomètres (A1 Pro), ils permettent tout de même des virées sympas ! Leurs batteries sont amovibles et peuvent donc se recharger n’importe où !

Pour un prix de 390€ pour le A1 et 515€ pour le A1 Pro, ils sont évidemment minimalistes mais on peut quand même y brancher son smartphone. A l’avenir, il devrait être possible de verrouiller ou déverrouiller le scooter avec un smartphone. Il se murmure aussi que Xiaomi intégrera une caméra (dashcam) au-dessus du feu avant pour filmer 90 minutes… Un petit gadget très utile en cas d’accident notamment !

Le scooter électrique Xiaomi est en cours de financement sur une plateforme de crowdfunding chinoise et n’est pas encore disponible en France mais soyons sûrs qu’il le sera bientôt… Et l’histoire dit même qu’il respectera la législation française en termes de vitesse (25 km/h) … Avec l’aide de 500€ du gouvernement, il se pourrait qu’il soit gratuit… ou presque ! Il faudra donc suivre de très près son arrivée en pays gaulois !