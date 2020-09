Zooz Urban Ultralight : des BMX électriques bientôt disponibles en Europe

Basée à Chicago, Zooz Bikes vient d’annoncer le lancement des vélos électriques de la gamme Urban Ultralight. Les Zooz Urban Ultralight 250, Urban Ultralight 750 et Urban Ultralight 1100 se distinguent avant tout par leur apparence qui vous rappellera sans aucun doute votre bon vieux BMX, et donc, votre jeune âge.

Comme leurs noms le suggèrent, en plus d’être légers, ils sont conçus pour un usage urbain. La start-up affirme à cet effet avoir opté pour une approche qui consiste à adopter des composants de qualité au lieu de miser sur la diversité des gadgets. Cela se vérifie sur le look simpliste des vélos.

Choisissez la puissance qui vous convient

Si Zooz Bikes a décliné les vélos électriques de la gamme Urban Ultralight en plusieurs versions, c’est dans le but de mieux satisfaire les exigences de chacun. L’Urban Ultralight 250 est ainsi doté d’un moteur électrique qui fournit une puissance nominale de 250W (500W en crête). Intégré au moyeu arrière, celui-ci est alimenté par une batterie de 36V 17,5 Ah, soit de 630 Wh. Zooz promet une autonomie d’au moins 40 km.

L’UU 250 pèse en outre 20 kg et a été conçu pour supporter une charge maximale de 90 kg. Sa vitesse de pointe est de 25 km/h. De son côté, l’Urban Ultralight 750 possède une puissance nominale de 575W (960W en crête). Il est propulsé par une batterie de 48V 17,5 Ah (840Wh). Grâce à cette configuration, le VAE offre également au moins 40 km d’autonomie. Par contre, sa vitesse de pointe est de 32 km/h. L’engin pèse 25,3 kg et peut supporter une charge de 104 kg.

Crédit photo : Zooz Bikes

Vers une commercialisation en Europe

En ce qui concerne le Zooz UU 1100, il est doté d’un moteur de 728W (1092W en crête). La capacité de sa batterie est de 1092Wh (52V 21Ah). Ce modèle a la particularité d’offrir une autonomie d’au moins 53 km. À sa vitesse de pointe de 43 km/h s’ajoute un poids maximal de 136 kg. Le vélo pèse quant à lui de 28,4 kg. Contrairement aux deux autres modèles, l’Urban Ultralight 1100 adopte un système de freinage hydraulique à disque plus sophistiqué.

Crédit photo : Zooz Bikes

Les trois variantes possèdent un cadre en acier chromé 4130 chromé ainsi qu’une assise en cuir large pour deux personnes. Deux options de roues sont proposées pour l’UU 250 : 24 pouces ou 26 pouces. Cependant, les modèles plus puissants sont uniquement disponibles dans une configuration de roues de 26 pouces.

L’UU 250, l’UU 750 et l’UU 1100 sont actuellement disponibles en précommande aux prix respectifs de 1500 dollars, 2000 dollars et 2500 dollars. En Europe et aux États-Unis, les ventes débuteront en avril 2021 à des prix plus élevés. Les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada font aussi partie des marchés ciblés par le constructeur. Enfin, sachez que les trois vélos électriques offrent cinq niveaux d’assistance au pédalage.