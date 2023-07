AMEER : un évier futuriste avec robinet rétractable, lave-verre et cascade d’eau à seulement 128,69 €

Il est loin le temps où nos cuisines servaient uniquement à préparer les repas de famille, servis dans le salon ou la salle à manger. La cuisine s’est modernisée et est devenue une pièce à part entière que l’on tient à décorer. La cuisine, autrefois en bois ou en formica pour celles et ceux qui en ont connu, se veut aujourd’hui colorée et design. Dans cette pièce, l’un des éléments centraux reste l’évier ! Désormais, on le choisit avec soin, tout comme le robinet et les accessoires tels que le porte-savon, la planche à découper, etc. Si vous recherchez un évier à prix cassé, qui dispose de nombreuses fonctionnalités, nous vous proposons de découvrir l’évier en inox noir AMEER, qui affiche une belle réduction sur Amazon, vendu au prix de 128,69 €. Découverte.

Présentation de l’évier inox noir AMEER

Cet évier de cuisine dispose d’une seule cuve en acier inoxydable, recouvert d’une couche nano-microcristalline. Très fin et très léger avec seulement 0,3 cm d’épaisseur et 2 kg, il est conçu pour être durable et ne pas se déformer. L’acier inoxydable le rend résistant à la rouille, à la chaleur et au gel, il peut donc aussi être installé dans une cuisine d’été. Il est livré avec de nombreux accessoires tels qu’un robinet, que l’on peut tirer pour le nettoyer de fond en comble, ou encore d’un mode cascade, qui permet d’avoir un jet d’eau disparate, mais uniforme sans éclaboussure.

Il se dote également d’une étagère latérale tridimensionnelle que l’on peut déplacer à volonté, de barres coulissantes, d’un bac à légumes, d’un panier de vidange et d’une planche à découper. Pour atténuer les bruits, il est recouvert de coussinets qui le rendent silencieux lorsque l’on y fait couler de l’eau. Grâce à sa conception et à ses nombreux accessoires, cet évier s’adapte à toutes les situations et peut trouver sa place dans un bar, sur une terrasse et bien entendu, trôner dans la cuisine. Et puisqu’il est très léger, vous pourrez même remplacer celui de votre camping-car par l’évier noir en acier inoxydable AMEER. L’évier est actuellement soldé sur Amazon au prix de 128,69 €.

Toutes les caractéristiques techniques et dimensions

Fabricant ‎ZZNHL

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎68 × 45 × 23 cm

Poids : 2 kg

Couleur : noir

Finition : brossé

Matière : acier inoxydable

Forme : rectangulaire

Un peu d’histoire ?

Les premiers éviers s’appelaient des aquariums et étaient creusés dans la pierre. Ils possédaient une double fonction, celle de retenir l’eau et celle de servir de réservoir, d’abreuvoir ou d’auge. Cependant, vidanger l’eau de ces aquariums n’était pas une tâche facile en raison du poids de la pierre. Pour remédier à cela, une rigole d’évacuation était creusée ou un trou était fait dans le fond de la vasque en pierre. Ce trou pouvait être bouché à l’aide d’une bonde facilement amovible. Dans les représentations de cuisines anciennes dans la peinture, on constate que l’évier sous forme de vasque n’apparaît que tardivement dans les maisons.

Pendant longtemps, la vaisselle était lavée dans un tonneau, un baquet ou un bac. Dans la région de Brie, par exemple, un simple lavier en pierre peu profond était utilisé pour poser un seau en bois. Ce type d’évier était également appelé « levier » ou “lavier” au Canada. Au Moyen Âge, les cuisines des châteaux étaient presque toujours équipées d’éviers conçus pour évacuer, vers l’extérieur, l’eau de la vaisselle utilisée. Ces éviers étaient constitués d’une pierre taillée en forme de cuvette avec un trou au fond, placée dans un renfoncement du mur. Le trou de la pierre à évier était relié à une conduite en pierre intégrée à l’épaisseur du mur ou en saillie à l’extérieur.

Les prix et promotions ont été relevés le 14 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

