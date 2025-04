AnseTo, un kit solaire autonome qui arrose toutes vos plantes pendant votre absence

Tous les soirs ou presque, c’est la même rengaine : je fais le tour du jardin, l’arrosoir à la main, pour hydrater mes pots de fleurs et mes plantes en terre. Entre les allers-retours jusqu’au robinet, le poids de l’arrosoir bien plein, et l’envie croissante de profiter plutôt de ma chaise longue… j’ai commencé à chercher une alternative. C’est là que je suis tombée sur ce kit d’arrosage automatique solaire AnseTo, qui promet d’arroser mes plantes sans que je lève le petit doigt (ou presque). Vendu au prix de 39,99 €*, il s’annonce comme un allié précieux pour les fleurs en pot et les plantations en pleine terre. Mais, avant de cliquer sur « Acheter maintenant », j’ai voulu creuser un peu : est-ce vraiment pratique ? Pour quel usage ? Et, surtout, est-ce que ça tient la promesse de me faire gagner du temps ET de l’eau ? Décryptage.

Un système solaire pensé pour les vacances… et le quotidien

Premier bon point : ce kit fonctionne grâce à l’énergie solaire. Il est donc autonome en électricité, ce qui m’évite d’avoir à le brancher ou à surveiller sa batterie tous les deux jours. Son petit panneau solaire de 6 V/2W recharge une batterie de 2200 mAh, censée tenir plusieurs jours même par temps nuageux. Le programmateur intégré propose 12 modèles d’irrigation : je peux régler la durée (de 5 à 30 minutes) et la fréquence (toutes les 12 à 72 heures), selon les besoins de mes plantes. Plutôt malin, car mes géraniums en pot et mes rosiers en pleine terre n’ont pas réellement les mêmes envies d’eau… Et, contrairement à certains kits élémentaires, celui-ci est conçu pour économiser jusqu’à 90 % d’eau, grâce à son système goutte-à-goutte bien ciblé.

Une installation simplifiée, même pour les pas-très-bricoleurs

L’un des critères qui m’a attirée vers ce produit, c’est sa facilité d’installation annoncée. Pas besoin d’être une experte en plomberie de jardin : tout est prévu dans le kit. Il comprend 15 mètres de tuyau, 15 têtes de goutte-à-goutte, des raccords en T, un filtre, un anti-siphon, et bien sûr, le panneau solaire et la minuterie. Le principe est simple : on place l’extrémité du tuyau dans un bac rempli d’eau ou mieux dans son récupérateur d’eau de pluie, on branche, on règle l’arrosage… et c’est parti. Côté pratique, j’apprécie l’ajout d’un système d’alarme qui se déclenche si le niveau d’eau devient trop bas. Cela m’évite de découvrir, trop tard, que mes plantes ont passé deux jours sans eau.

Un bon compromis pour les fleurs en pot comme pour les massifs

Ce kit est conçu pour arroser aussi bien les pots de fleurs que les zones en pleine terre. Et, c’est exactement ce qu’il me faut. J’ai quelques bacs de fleurs sur la terrasse, une rangée de rosiers en pleine terre et quelques plantes vivaces qui réclament un peu d’attention en été. Avec ses 15 têtes d’irrigation, je peux couvrir une bonne partie de mon jardin, sans avoir à choisir entre le basilic et les géraniums. Je vois aussi un usage très pratique pour les vacances. Fini les messages « Tu peux passer arroser mes plantes ? ».

Plus besoin de quémander un service à mes voisins, ou de croiser les doigts pour qu’il pleuve au bon moment. Bref, ce petit kit AnseTo à 39,99 €* me donne l’impression d’un jardin un peu plus autonome… et moi, d’un été un peu plus tranquille. Qui plus est, si je le branche sur un récupérateur d’eau de pluie, je n’aurai aucune consommation d’eau payante. Pas mal non ? Et vous, seriez-vous prête à dire adieu à l’arrosoir du soir pour ce kit AnseTo à 39,99 €* ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’accessoire ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix et la promotion ont été relevés le 6 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.