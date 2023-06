Aspirateur robot, vélo électrique, centrale solaire et moniteur… Geekmaxi casse les prix !

En France, les soldes d’été débuteront le 28 juin et se termineront le 25 juillet. Ce sera l’occasion de faire de bonnes affaires dans tous les domaines ! Mais, pourquoi attendre le 28 juin quand le site GEEKMAXI lance l’opération Jun Mega Sale ? Pendant toute la durée de cette grande opération, vous trouverez des promotions exclusives, un grand concours, des offres flashs et de nombreux coupons de réductions. Débutées le 5 juin dernier, les différentes promotions dureront jusqu’au 30 juin inclus. Voici tous les détails du Jun Mega Sale sur GEEKMAXI !

Les dates à retenir absolument

Plusieurs opérations seront en cours sur des dates précises :

Du 5 au 11 juin, vous recevrez des tickets de participation pour participer à un concours afin de gagner des bons d’achat valables sur le site.

Du 12 au 23 juin, de nombreuses offres flash seront proposées chaque jour dans différentes catégories. Une seule solution pour ne pas les manquer : faire votre petit tour quotidien sur GEEKMAXI !

Du 24 au 30 juin, vous trouverez de nombreuses promotions : 5 % de réduction pour les imprimantes 3D avec le coupon : TFDR3ZZW. 4 % de réduction pour les commandes comprenant au moins 2 articles avec le coupon : V7DGLZUI. 3 % de réduction pour toutes les commandes avec le coupon : ShBFgDxA. Enfin, vous bénéficierez de 60 € de réduction pour les commandes comprenant au moins 2 articles de la marque ELEGLIDE grâce au coupon : DL1PG6PJ.

Promotion spéciale n° 1 : aspirateur robot Proscenic X1 3000 Pa

Le Proscenic X1 est un aspirateur robot révolutionnaire. Avec une puissante aspiration de 3 000 Pa et un système de nettoyage vibrant, il nettoie efficacement votre sol. Sa base auto-vidante de 2,5 l collecte automatiquement la saleté pendant 30 jours, vous évitant les vidages fréquents. Grâce à la navigation assistée par laser PathPro™, il optimise l’itinéraire de nettoyage pour une couverture maximale.

Le détecteur de tapis ajuste automatiquement la puissance d’aspiration, tandis que les capteurs intelligents évitent les collisions et les chutes. Contrôlez-le facilement via l’application, la télécommande ou par commande vocale avec Amazon Alexa et Google Assistant. Simplifiez le nettoyage avec le Proscenic X1, l’aspirateur robot intelligent. Acheter l’aspirateur robot Proscenic X1 3 000 Pa au prix de 249,00 € grâce au coupon : VX9PQWEV

Promotion spéciale n° 2 : moniteur gaming mini-LED KTC M27T20 27 pouces

Découvrez le moniteur de jeu KTC M27T20, un écran Mini-LED de 27 pouces doté de technologies avancées. Avec ses 576 zones de gradation locales et ses 2304 LED, il offre des images réalistes et époustouflantes. La technologie Quantum Dot améliore la précision des couleurs et la luminosité, pour des contrastes saisissants. Ce moniteur affiche une résolution de 2560 × 1440 et une large gamme de couleurs, garantissant des images nettes et immersives.

Avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz et son temps de réponse de 1 ms, il réduit le flou de mouvement et améliore la réactivité dans les jeux rapides. Grâce à sa compatibilité FreeSync et G-Sync, les déchirures et les saccades de l’écran sont évitées. Le mode économiseur d’écran réduit la fatigue oculaire, tandis que les haut-parleurs intégrés et la lumière ambiante ajoutent une dimension immersive à votre expérience de jeu. Acheter le moniteur gaming mini-LED KTC M27T20 27 pouces au prix de 429,99 € grâce au coupon : 3XQPB2IF

Promotion spéciale n° 3 : la centrale électrique portable Newsmy N1200P 1280 Wh/1200 W

Découvrez la centrale électrique portable Newsmy N1200P, offrant une puissance de 1200 W et une multitude de sorties pour répondre à tous vos besoins d’alimentation. Avec des sorties Type-C, USB-A QC3.0, AC (1200 W nominal, 2400 W crête), CC (120 W max) et une interface allume-cigare. Cette centrale peut alimenter une large gamme d’appareils tels que les smartphones, les tablettes, appareils photo, drones, appareils CPAP, et même les appareils électroménagers. Dotée d’une batterie LiFePO4 de 1280 Wh/400000mAh, elle peut être entièrement chargée en seulement environ 1,5 heure grâce à la charge rapide AC 230 V 1000 W.

Vous pouvez également la charger à l’aide de panneaux solaires (non inclus). La centrale est équipée d’un système de gestion de batterie (BMS) pour assurer une surveillance en temps réel, une protection contre les courts-circuits et une gestion de la chaleur, garantissant la sécurité de votre batterie. Portable et facile à utiliser, cette centrale électrique légère de 12,1 kg est idéale pour les voyages et les activités de plein air. Avec son affichage LED clair et sa lampe de poche intégrée, elle vous sera d’une grande aide en cas de panne de courant à la maison. Acheter la centrale électrique portable Newsmy N1200P 1280 Wh/1200 W au prix de 479,99 € grâce au coupon : E2PXKLWL

Promotion spéciale n° 4 : le vélo électrique Eleglide Tankroll

Découvrez l’Eleglide Tankroll, un vélo électrique polyvalent conçu pour affronter divers terrains. Avec un moteur de 250 W offrant un couple de 57 Nm, il vous offre une forte puissance et une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie de 48 V 10 Ah permet une longue portée jusqu’à 65-70 km. Les pneus 26″ CST garantissent une adhérence optimale, tandis que la transmission Shimano à 7 vitesses assure une conduite fluide. L’écran LCD affiche les informations essentielles, et vous bénéficiez de 5 niveaux d’assistance au pédalage.

Avec des disques de frein doubles et une suspension hydraulique, votre sécurité est assurée. Veillez à respecter les réglementations locales concernant l’utilisation de la commande des gaz. Profitez d’une expérience de conduite électrique exceptionnelle avec l’Eleglide Tankroll.Acheter le vélo électrique Eleglide Tankroll au prix de 899,99 € grâce au coupon : 71YWEYPS