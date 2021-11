Black Friday : lancement de l’aspirateur Redroad V17 à un prix totalement sacrifié !

Il approche à grands pas, et a même parfois déjà commencé avant l’heure… On voit partout le mot black s’afficher… Blacks Days chez certains ou pré Black Friday pour d’autres… Si, il y a encore quelques années, le Black Friday débutait le vendredi, c’est désormais une semaine entière qui est consacrée à ces soldes monstres !

Pour ce Black Friday 2021, l’entreprise Redroad n’a pas lésiné sur les moyens, ni sur les offres… C’est la période qu’ils ont choisi pour lancer leur nouvel aspirateur… Et il va en étonner plus d’un !

Vous êtes à la recherche du meilleur prix pour le meilleur aspirateur Redroad ? Ne cherchez plus, découvrez les détails du Redroad V17, mais surtout nous vous indiquons comment l’acheter au meilleur prix ! C’est parti !

Le Redroad V17 – Le meilleur aspirateur à saisir lors du Black Friday

Cet aspirateur possède la nouvelle technologie avec des brosses à double rouleau et un double filtre HEPA qui vous protégera en toutes circonstances. Cet aspirateur a convaincu tous les plus grands jurys des concours internationaux ! Le Redroad V17 est lancé en exclusivité pour le Black Friday 2021 et il a déjà conquis la Pologne, l’Allemagne, la Russie, les Etats-Unis, ou encore la Turquie ! Les médias et influenceurs du monde entier ne tarissent pas d’éloges sur le V17 : il est « l’aspirateur le plus attendu de l’année » !

Pourquoi le Redroad V17 est-il si attendu ?

De prime abord, c’est son look original, design et malgré tout discret qui appelle à le découvrir… Fin et racé, il est dans la lignée des aspirateurs sans fil à la mode en ce moment ! Mais en entrant un peu plus dans les détails et dans ces spécificités techniques, il apparaît comme un aspirateur ultra puissant… Jugez par vous-mêmes ! Le Redroad V17 offre une aspiration de 155 AW et 26500 pa grâce à un moteur puissant de 120 000 rpm ! La poussière n’a qu’à bien se tenir, et elle ne résistera pas longtemps à son aspiration.

Du côté des accessoires, on trouve une brosse à double rouleau innovante qui s’adapte à tous les types de sols… L’aspirateur est livré avec deux brosses principales, mais également avec deux brosses qui traqueront les poils de vos animaux dans les moindres recoins de votre pièce ! Mais ce n’est pas tout, vous pourrez aussi compter sur une brosse à poussière, un suceur plat à LED, une brosse souple, un tuyau, une brosse anti-acariens motorisée, parfaite pour aspirer vos matelas ! Enfin pour les coins, recoins, dessous de lit ou canapé, vous pourrez utiliser le tube d’extension adapté !

Et la filtration, cela donne quoi ?

Grâce au double filtre HEPA, vous allez pouvoir respirer un air sain dans lequel 99.97% des poussières très fine (micron) seront capturées. Il faut savoir que passer l’aspirateur peut déclencher des projections de poussières fines et occasionner des allergies…

Et son prix alors ?

Nous avons gardé le meilleur pour la fin évidemment ! Pour le Black Friday, le Redroad V17 est à 218.05 € au lieu de 290.74 € ! A ce prix-là ce serait vraiment dommage de se priver d’un aspirateur solide et performant qui gardera vos sols toujours propres en préservant votre santé des acariens et autres bactéries !!! Un super bon plan non ?

Article proposé par Redroad