Bon plan : cinq produits UGREEN (incontournables) en promotion pour la rentrée scolaire

Cette fois, c’est une réalité, la rentrée scolaire approche à grands pas et vous ne pourrez pas y échapper. La marque UGREEN, spécialiste des accessoires pour charger les appareils ou les batteries externes, lance une série de promotions sur divers produits de sa gamme. Tous les accessoires que vous découvrirez lors de cette offre promotionnelle pour la rentrée scolaire sont compatibles avec la plupart des appareils, même les plus récents.

Chargeur UGREEN Nexode 30 W USB C GaN Tech avec câble 1M

Lorsqu’il s’agit de charger vos appareils rapidement et en toute confiance, le chargeur USB-C 30 W avec câble de charge rapide se distingue par ses caractéristiques de pointe. Doté d’une puissance maximale de 30 W, rétrocompatible avec 25 W et 20 W, ce chargeur prend en charge une gamme de protocoles de charge rapide, dont PD 3.0, PPS, QC 4+/4.0/3.0, SCP, FCP et AFC. L’atout majeur de ce chargeur réside dans sa capacité de charge ultra-rapide 30 W. Imaginez, il peut propulser votre iPhone 14 de 0 % à 60 % en seulement 30 min. Mieux encore, il réalise l’exploit de charger entièrement votre Galaxy S21 Ultra, passant de 0 % à 100 %, en à peine 60 min.

La technologie GaN II avancée, intégrée à ce chargeur USB C 30 W, représente un véritable atout pour ceux qui sont pressés ou têtes en l’air et qui oublient de mettre leur Smartphone en charge, le soir venu. Ainsi, ce chargeur compact offre plus de puissance tout en restant facile à transporter, le rendant idéal pour les déplacements. La compatibilité universelle de ce chargeur GaN USB C est un autre aspect à ne pas négliger. Retrouvez le Chargeur UGREEN Nexode 30 W USB C GaN Tech avec câble 1M à 20,99 € (au lieu de 29,99 €) sur Amazon. (Pensez à cocher le coupon de réduction de 30 %)

Adaptateur Hub UGREEN Revodok USB C 3.2 10 Gbit/s

Si vous recherchez une solution tout-en-un pour améliorer votre connectivité, l’Adaptateur UGREEN Revodok Pro Hub USB C 7 en 1 est votre réponse. Cet hub polyvalent va vite devenir indispensable à votre quotidien et se révéler d’une redoutable efficacité. Pour ce faire, il se dote de deux ports USB 3.2 10 Gbps, d’un port USB C 3.2 10 Gbps, d’un port HDMI 4K@30 Hz, d’un port de charge 100 W et de deux fentes de lecteur de carte SD/TF. En d’autres termes, il va transformer votre appareil hôte en une centrale de connectivité robuste. Grâce à ses ports USB 3.2, cet adaptateur assure un transfert de données ultra-rapide jusqu’à 10 Gbps, surpassant la vitesse de l’USB 3.0 traditionnel.

Vous pouvez ainsi connecter des périphériques tels que des disques durs, des clés USB et des souris pour une expérience fluide et réactive. Pour les besoins d’affichage, l’adaptateur USB C HDMI supporte une résolution 4K@30 Hz, idéale pour les présentations, les films ou les jeux. De plus, il se dote d’une fonctionnalité de charge rapide PD 100 W, qui vous permet d’alimenter rapidement votre appareil hôte jusqu’à 92 W, tout en utilisant les autres ports du hub. Retrouvez l’adaptateur Hub UGREEN Revodok USB C 3.2 10 Gbit/s à 39,99 € (au lieu de 49,99 €) sur Amazon. (Pensez à cocher le coupon de réduction de 20 %)

Batterie externe portable USB C 25 000 mAh 100 W UGREEN

L’UGREEN batterie externe portable USB C 25 000 mAh est votre alliée incontournable pour rester connecté lors de vos déplacements. Avec sa capacité ultra-grande de 25 000 mAh, cette batterie externe offre une recharge complète pour une gamme variée d’appareils. Imaginez recharger votre MacBook Pro 14″ jusqu’à 1,3 fois, votre Galaxy S23 Ultra jusqu’à 3,0 fois ou même votre iPhone 14 jusqu’à 5,6 fois. Avec une puissance impressionnante de charge (100 W+45 W), cette batterie externe tire profit des technologies PD 3.0 et QC 3.0 les plus récentes. Elle peut fournir une puissance de charge ultra-rapide allant jusqu’à 145 W au total (USB C1 100 W + USB C2 45 W) pour vos ordinateurs portables et téléphones.

Par exemple, elle peut recharger un MacBook Pro 14″ à 50 % en seulement 30 min. De plus, elle s’équipe de trois sorties USB (USB C1/C2, USB A), vous permettant de charger jusqu’à trois appareils simultanément à leur vitesse maximale. Le port USB C1 offre une charge rapide de 100 W pour alimenter vos ordinateurs portables et téléphones, éliminant ainsi tout souci de perte de vitesse lors de la charge multiple. L’écran LED numérique intégré affiche le niveau de batterie restant de la power bank, vous informant en temps réel de sa capacité disponible. Retrouvez la batterie externe UGREEN Portable USB C 25 000 mAh 100 W à 104,99 € (au lieu de 149,99 €) sur Amazon.

Support téléphone voiture magnétique UGREEN

Le UGREEN support téléphone voiture magnétique redéfinit l’expérience de conduite en vous offrant un moyen pratique et sûr de monter votre Smartphone dans votre voiture. Avec son crochet amélioré, ce support magnétique saisit solidement les grilles d’aération horizontales et verticales en quelques secondes, éliminant le besoin de collage, de vissage ou de perçage. Spécialement conçu pour les utilisateurs d’iPhone 14/13/12, ce support intègre un anneau magnétique précisément positionné, compatible avec MagSafe. Il s’amarre aisément aux séries iPhone, notamment les modèles 14/13/12 (Pro/Max/Mini), sans nécessiter l’utilisation d’un étui.

De plus, il est compatible avec la coque MagSafe d’origine de l’iPhone ainsi qu’avec d’autres coques magnétiques, garantissant une flexibilité d’utilisation. L’UGREEN Support Téléphone Voiture Magnétique est équipé de 12 aimants agrandis, assurant une force magnétique exceptionnelle. Il se dote également d’une rotation à 360°. Vous pouvez facilement monter votre téléphone sur les grilles d’aération horizontales et verticales sans obstruer votre champ de vision. Retrouvez le support téléphone voiture magnétique UGREEN à 19,19€ (au lieu de 23,99 €) sur Amazon. (Pensez à cocher le coupon de réduction de 20 %)

Hub UGREEN Revodok USB C 3.2 10 Gbps HDMI 4K60 Hz RJ45 Ethernet 9 en 1

Le UGREEN Revodok Pro Hub USB C est votre compagnon ultime pour une productivité maximale et un espace de travail bien organisé. Avec ses 9 fonctionnalités intégrées, ce hub polyvalent transforme votre appareil hôte en une véritable station de travail, répondant à tous vos besoins en matière de connectivité. Ce hub USB C 9 en 1 offre une variété de ports pour répondre à vos besoins de connexion. Allié indispensable de votre quotidien, il se dote d’un port HDMI 4K@60 Hz pour un affichage haute résolution, un port USB A 3.2 10 Gbps, un port de données USB C 3.2 10 Gbps, deux ports USB A 3.0 pour connecter des périphériques tels que des disques durs et des clés USB, un port Ethernet Gigabit pour une connexion internet stable et rapide, un port de charge USB C PD 100W pour alimenter vos appareils et deux fentes de lecteur de carte SD/TF pour faciliter le transfert de données.

La vitesse de transmission ultra rapide de l’USB 3.2 est mise en avant grâce à un port USB A 3.2 et un port USB C 3.2, assurant un transfert de données fluide et efficace jusqu’à 10 Gbps. Avec deux ports USB A 3.0 supplémentaires, vous disposez d’une solution pratique pour connecter divers périphériques, de la souris au disque dur. L’affichage UHD 4K60 Hz est à portée de main grâce au port HDMI 4K 60 Hz de ce hub. De plus, la connexion Ethernet fluide offerte par le port Ethernet Gigabit garantit une expérience en ligne sans décalage, parfaite pour les appels vidéo, les films en streaming et les jeux en ligne. Le hub est Plug & Play sous une variété de systèmes d’exploitation, éliminant le besoin de pilotes supplémentaires. Enfin, le UGREEN Revodok Pro Hub USB C étend ses capacités avec un lecteur de carte prenant en charge la lecture simultanée de deux cartes et un port de charge USB C PD 100 W pour alimenter vos appareils tout en étendant vos options de connectivité. Retrouvez le Hub UGREEN Revodok USB C 3.2 10 Gbps HDMI 4K60Hz RJ45 Ethernet 9 en 1 à 63,99 € (au lieu de 79,99 €) sur Amazon. (Pensez à cocher le coupon de réduction de 20 %)