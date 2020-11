Bon Plan : jusqu’à -50% sur une sélection d’aspirateurs-robots sur Amazon !

Si vous rêvez d’un aspirateur-robot mais que vous n’avez pas encore exaucé votre vœu, c’est peut-être le moment ! Connaître la tranquillité d’un aspirateur qui fait le boulot à votre place, rentrer du travail dans une maison qui vient juste d’être aspirée !

Un petit bonheur simple qui est réalisable grâce à ces petits monstres de technologie que sont les aspirateurs-robots. En ce moment vous pouvez économiser jusqu’à 50% sur les marques I-robot, Neato ou Rowenta ! Nous possédons un aspirateur-robot et pouvons attester de leur efficacité sur la poussière évidemment, mais également sur les poils d’animaux. L’aspirateur-robot n’est pas un gadget, mais un vrai gain de temps !

I-Robot

Arrêtons-nous un instant sur le plus haut de gamme des aspirateurs I-Robot, le Roomba 960. Sachez qu’il est normalement vendu 699€, mais en ce moment il est à prix cassé : 369€ livraison comprise ! Et c’est probablement l’un des meilleurs du marché actuellement, il aspire tout : poussières, poils d’animaux… et il est connecté ! Vous pouvez donc lancer le cycle depuis votre bureau ou dans les embouteillages. Il travaillera pour vous en votre absence.

Rowenta

Chez Rowenta, Robot X-Plorer Serie 80 est à 359,99€ au lieu de 499€, il est doté d’une fonction lavage… Vous n’êtes pas chez vous ? Il se charge d’aspirer puis de laver une fois son cycle terminé. Attention la fonction lavage est pratique mais s’avère plus efficace sur de petites surfaces.

Neato Robotics

Enfin chez Neato Robotics, on retrouve le D450 Edition Animaux Domestiques à 289.99€ au lieu de 469.99€. Il est également programmable et compatible avec Alexa, l’enceinte connectée d’Amazon.

Nous pensions, comme beaucoup que ces aspirateurs étaient des gadgets mais après plus d’un an d’utilisation de notre H20 Spirit, nous ne pourrions plus nous en passer… Chaque jour il se lance seul, se range seul et nous laisse un sol propre sans avoir bougé le petit doigt ! Un gain de temps énorme quand les journées sont trop courtes !

Retrouvez tous les aspirateurs-robots jusqu’à – 50% sur la boutique Amazon dédiée.

