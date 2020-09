Amazon innove avec Echo Studio, Echo Show et Echo Auto !

Votre maison est désormais connectée grâce aux appareils Amazon Echo et Alexa est devenue votre alliée domotique ? Le géant américain ne cesse d’innover en matière de produits connectés et proposent désormais trois nouveaux produits : Echo Studio, Echo Show et Echo Auto.

Trois nouveautés qui vous permettent de profiter d’un son haute-fidélité (Studio), d’image en direct (Show) ou de vous suivre dans vos déplacement (Auto). Et n’oubliez pas, du 8 au 20 Septembre, profitez de 5€ de réduction immédiate avec le code promo PRIME05 dès 25€ sur les produits vendus et expédiés par Amazon (offre réservée aux membres Amazon Prime).

Echo Studio :

Echo Studio c’est une qualité sonore performante grâce à un haut-parleur médium, un tweeter et un woofer… Immersif et en audio 3D, la musique inonde votre intérieur d’un son pur et cristallin. Echo Studio fonctionne avec Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Music etc… Vous pourrez bien sûr demander à Alexa, la météo, programmer des alarmes ainsi que les appareils connectés tels que les ampoules, ou les stores électriques. En la connectant à la Fire TV Stick 4K vous pourrez vivre les scènes de vos films en immersion totale. Il est également possible de jumeler deux Echo Studio pour encore plus de son !

Crédit photo : Amazon

Echo Show :

Echo Show dispose d’un écran HD qui vous permettra de gérer votre journée en un coup d’œil. Avec cette enceinte, vous pourrez passer des appels vidéo en mains-libres mais également envoyer des messages vocaux dans chaque pièce équipée d’un appareil Echo… Pratique pour appeler les adolescents récalcitrants ! Echo Show c’est un peu un interphone pour l’intérieur de votre maison ! Alexa pourra aussi tamiser la lumière ou lancer la cafetière si toutefois celle-ci se trouve sur une prise connectée.

Crédit photo : Amazon

Echo Auto :

Echo Auto c’est le transmetteur Bluetooth indispensable à vos trajets ! Doté de 8 microphones et d’une technologie longue portée, il va vous faciliter la vie. Avec Echo Auto, les mains sont vraiment libres et l’on vous entendra même avec de la musique en fond ou une route bruyante. Avec cet appareil, nul besoin de toucher quoi que ce soit, tout est commandé par la voix. Echo Auto n’est pas compatible avec toutes les voitures et tous les téléphones, vérifiez la compatibilité du vôtre ici. Toutefois il est possible de connecter Echo Auto via un transmetteur FM ou le câble AUX fourni.

Crédit photo : Amazon