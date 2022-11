Bon Plan : Teufel fracasse les prix sur 4 produits incontournables !

Le désormais célèbre Black Friday approche à grands pas… Cette année, la marque de grande renommée allemande de matériel audios et électroniques Teufel a décidé de combiner le Black Friday et les Singles Days pour créer l’événement NOVEMBRE EN FOLIE ; avec des prix cassés sur de nombreux produits de la marque… Teufel promet que les prix actuels resteront les mêmes jusqu’au 25 novembre inclus et proposent d’énormes réductions sur plusieurs de leurs produits phares. Attention, l’offre est valable jusqu’à épuisement des stocks, il va donc falloir être rapide, pour faire de bonnes affaires et de superbes cadeaux de Noël ! Quatre produits en revue pour débuter ce NOVEMBRE EN FOLIE. C’est parti !

La Radio Numérique RADIO ONE

Cette petite radio numérique (que nous avons testé dans cet article) va vous garantir l’élégance et le bonheur des réveils matinaux agréables… Avec un design sobre et élégant et un son excellent, elle va vous permettre de vous endormir et de vous réveiller en douceur… Dotée de haut-parleur très puissant, elle va sonoriser votre chambre sur deux larges bandes en aluminium, soutenus d’une membrane passive et de la technologie Dynamore® pour obtenir un panorama stéréo virtuel. Très intuitive, même en pleine nuit, elle dispose d’une touche multifonction et de trois touches de station. Vous avez aussi la possibilité de la programmer sur deux réveils différents et sur plusieurs modes : une fois, journalier, hebdomadaire, weekend ou sur une minuterie échelonnée de 15 à 90 minutes.

Son écran d’affichage offre une parfaite lisibilité de l’heure sans vous éblouir grâce à un affichage patenté avec de grands chiffres. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la luminosité. Concernant la connectivité, elle se connecte évidemment en Bluetooth, ce qui vous procure la possibilité d’être réveillé par votre playlist préférée, ou par la station de radio (DAB/FM) de votre choix. Elle dispose également d’une prise USB pour charger votre téléphone, d’une antenne télescopique et est disponible en deux coloris (gris et noir). Jusqu’au 25 novembre 2022 et jusqu’à épuisement des stocks, achetez la radio numérique RADIO ONE pour 99,99 € au lieu de 169,99 €, soit 41 % de réduction.

Je profite de l’offre sur Teufel

La barre de son CINEBAR 11 2.1-Set

Cette barre de son 2.1/4.1 (que nous avons testé dans cet article), est le haut de gamme de la marque avec son allure fine et élégante, et vous procurera une expérience immersive sur votre télévision, ou avec vos jeux vidéo. Avec ses haut-parleurs EFFEKT optionnels, vous pourrez vous libérer des câbles puisqu’ils sont sans fils… 8 haut-parleurs viennent se greffer sur cette barre de son à grande excursion, avec un système à deux voies et caisson de basses sans fil. Les volumes sonores sont donc sans distorsion, les dialogues totalement limpides et clairs et elle est aussi compatible avec la Dolby Vision. Plusieurs modes sont disponibles grâce à la technologie Dynamore® commutable développée par Teufel, elle dispose de ce fait d’un son surround virtuel et de différents modes audio (nuit, voix, etc.). Le caisson de basses T 6 innovatif et dissimulable propose une prestation précise et la possibilité de l’installer à l’horizontale, ou à la verticale en fonction de votre configuration.

Le Bluetooth® 5.0 avec aptX permet une transmission sans fil depuis votre smartphone, tablette ou PC/Notebook (Spotify, YouTube etc.) et grâce à un câble HDMI (1 IN, 1 OUT) avec 4K Pass Through, HDR, Dolby Vision, 3D, ARC et CEC vous pouvez contrôler la barre de son depuis la télécommande de votre téléviseur. Le contrôle peut également se faire depuis la télécommande de la barre de son, ou via la Touch-Panel sur l’appareil. Enfin, elle dispose d’une fixation murale intégrée, d’une entrée AUX-In, d’une entrée numérique optique, de l’adaptation du son et d’un égaliseur. Une barre de son de haute performance qui vous fera vivre une expérience immersive unique ! Jusqu’au 25 novembre 2022 et jusqu’à épuisement des stocks, achetez la barre de son CINEBAR 11 2.1-Set pour 299,99 € au lieu de 449,99 €, soit 33 % de réduction.

Je profite de l’offre sur Teufel

Les écouteurs des sports sans fils AIRY SPORTS TWS

Ces écouteurs intra-auriculaires sans-fils professionnels se destinent aux plus sportifs d’entre vous. Avec ses haut-parleurs linéaires HD, il permet une bonne isolation et une protection IPX3 contre projection d’eau. Bien entendu, il se connecte en Bluetooth 5.0 avec apt-X® et AAC pour une qualité semblable à celle d’un CD, mais à partir de sites de musique en streaming. Vous pouvez donc le connecter avec les plus grands sites comme Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music et autres. Quel que soit le site choisi, le son vidéo restera parfaitement synchronisé. Ses haut-parleurs linéaires HD sont très puissants et disposent d’une large gamme de fréquence ainsi que d’aimants néodyme, pour des aigus précis, des médiums doux et des basses nerveuses. Avec une autonomie de 31 heures maximum, vous allez pouvoir profiter tranquillement de vos musiques préférées.

Le casque intra-auriculaire dispose de commandes intelligentes directement sur les écouteurs pour une meilleure prise en main… Vous pourrez ainsi contrôler le volume sonore, vos appels téléphoniques, etc. Le kit mains libres avec technologie Qualcomm® cVc™ et un microphone par côté permettant une téléphonie sans-fil depuis Skype, Facetime et autres ainsi que l’assistance vocale Google/Siri en haute qualité. Chaque oreillette ne pèse que 16 g, il est donc très léger à porter et dispose également de crochets d’oreilles flexibles et confortables avec quatre dimensions d’embouts. Jusqu’au 25 novembre 2022 et jusqu’à épuisement des stocks, achetez les écouteurs de sports sans fil AIRY SPORTS TWS pour 99,99 € au lieu de 149,99 €, soit 33 % de réduction.

Je profite de l’offre sur Teufel

Le casque audio avec réduction de bruit REAL BLUE

Ce casque audio Bluetooth circum-auriculaire HD est le haut de gamme de la marque dotée de la technologie Active Noise Cancelling. Cette dernière permet la diminution effective des parasites extérieurs, ce qui en fait un casque parfait pour télétravailler, prendre l’avion ou le train. Les haut-parleurs HD sont très légers, de grandes dimensions, et offrent une chambre arrière aérée pour de hauts volumes sonores. Ils permettent une représentation très précise de l’espace, notamment grâce à des basses profondes compatibles avec la résolution HD. Ce casque peut se connecter en Bluetooth 5.0 avec apt-X® et AAC pour une musique en streaming semblable à celle d’une qualité CD. Il est compatible avec la plupart des sites de streaming musicaux comme Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music, etc., avec une portée de 20 mètres au maximum.

Côté autonomie, vous pourrez compter sur 55 heures de musique sans vous soucier de le recharger. Pour les contrôles, ils sont possibles depuis le casque évidemment grâce aux touches de commandes qui vous offrent un contrôle sûr. Le casque est pliable et livré avec une housse de transport, un câble avec télécommande. Il dispose également d’un « mode transparence », qui vous offrira une perception claire des bruits extérieurs, et grâce à la fonction ShareMe, vous pourrez connecter deux casques sur le même smartphone. Ou connecter deux smartphones sur le même casque grâce à la fonction Multipoint. Jusqu’au 25 novembre 2022 et jusqu’à épuisement des stocks, achetez le casque audio avec réduction de bruit REAL BLUE NC pour 129,99 € au lieu de 229,99 €, soit 43 % de réduction. Dépêchez-vous de profiter de ces offres exceptionnelles, il se peut qu’il n’y en ait pas pour tout le monde et que les offres ne se représentent pas de sitôt ! Un plan en or pour vos cadeaux de Noël, non ?

Je profite de l’offre sur Teufel