Bon plan : un tarif super dégressif et 10 % de réduction sur les panneaux solaires Sunity à brancher sur une prise

En consultant votre dernière facture d’électricité, vous avez eu un choc en voyant le montant que l’on vous réclamait ? Assez logiquement, vous envisagez donc de réduire le montant de cette facture, grâce à de petits panneaux solaires prêts à brancher, par exemple. C’est exactement le moment qu’a choisi la marque Sunity, pour lancer une promotion intéressante sur ces kits Plug and Play (prêts à l’emploi). La promotion dure jusqu’au 12 septembre seulement et propose des prix dégressifs pour l’achat de plusieurs kits. Vous allez alors produire votre propre électricité et réduire votre consommation électrique classique, par conséquent. Découvrez cette super promotion et franchissez le cap de l’électricité gratuite ou presque. C’est parti.

Quelles seront les économies réalisées avec un kit Uno ?

Le kit Uno est le kit de base sur lequel vous pouvez ajouter autant de panneaux solaires que le nécessitent vos besoins. En effet, les produits Sunity sont montables en série, ce qui accroît votre potentiel de production d’électricité. Concrètement, avec un panneau Uno, ce seront 20 % d’économies sur votre facture. Ce sera donc la possibilité d’alimenter 10 ampoules (100 kWh), un réfrigérateur (140 kWh), une TV LED (30 kWh), une box internet (95 kWh), un PC portable (50 kWh) et un lave-linge (135 kWh). Ces appareils n’étant que des exemples, mais bien entendu, libre à vous de l’utiliser aussi pour le chauffage de piscine, l’éclairage d’un abri de jardin ou encore d’un studio de jardin aménagé en bureau pour télétravailler !

Quelles sont toutes les promotions en cours ?

Le Uno double-face (1 kit) est au prix de 720 € et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit au prix de 648 € (-72 €).

est au prix de 720 € et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit au prix de 648 € (-72 €). Le Duo double-face (2 kits) est au prix de 1 410 € au lieu de 1 440 € et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit au prix de 1 269 € (-171 €).

est au prix de 1 410 € au lieu de 1 440 € et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit au prix de 1 269 € (-171 €). Le Trio double-face (3 kits) est au prix de 2 100 € au lieu de 2 160 € et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit au prix de 1 890 € (-270 €).

est au prix de 2 100 € au lieu de 2 160 € et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit au prix de 1 890 € (-270 €). Le Quattro double-face (4 kits) est au prix de 2 790 € au lieu de 2 880 € et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit au prix de 2 511 € (-369 €).

Pour obtenir la réduction de 10 % supplémentaire, il suffit de renseigner son adresse mail sur le site officiel, avant la commande, pour recevoir le coupon de réduction. Nous vous rappelons que les prix sont dégressifs, si vous faites le choix d’acheter plusieurs kits, donc de les monter en série et d’augmenter votre capacité de production d’électricité, par conséquent.

Des panneaux solaires faciles et rapides à installer

Nous les avons récemment testés et il faut bien le reconnaître, les kits solaires Sunity sont vraiment enfantins à installer. Ces derniers sont livrés à plat avec un support multifonction qui peut être positionné au sol ou contre un mur.

Pour les installer, il suffit de visser quatre écrous pour monter le support. Le panneau se positionne ensuite sur le cadre en métal, à l’aide de quatre mâchoires. Comptez une dizaine de minutes pour le monter au sol et une dizaine de minutes de plus, si vous souhaitez les fixer contre un mur.

On le branche sur une prise, on contrôle que la diode passe du rouge au vert et c’est terminé, vous commencez à produire votre propre énergie. Le kit est également livré avec une prise connectée qui permet de suivre la consommation de ses panneaux solaires. Nous ferons un article « test » dédié prochainement pour vous le présenter en détail.

Comment orienter convenablement un panneau solaire ?

Pour profiter au maximum de l’énergie solaire, il paraît évident que si votre appartement, toit de maison ou jardin est orienté plein nord, ce sera un peu compliqué. L’idéal étant de pouvoir l’orienter plein sud, sud-est ou sud-ouest éventuellement. Quant à l’angle idéal par rapport au Soleil, il est de 30 à 35°, ce qui permet aux capteurs d’être placés perpendiculairement par rapport aux rayons du soleil ! À ce sujet, le montant des panneaux solaires Sunity est gradué pour vous aider à les orienter facilement. Cette orientation est justifiée par le mouvement continu du Soleil, chaque jour de l’année. En l’orientant ainsi, vous vous assurez d’un rayonnement solaire optimal, quelle que soit la période de l’année. Bien entendu, en fonction de votre région d’habitation, ces données peuvent varier.

C’est pourquoi, en France, lors des mois d’hiver, soit la saison où le soleil est plus bas dans le ciel, l’orientation recommandée est alors de 60°. En revanche, durant les mois d’été, lorsque le soleil est à son zénith, une inclinaison proche de l’horizontale (10 à 20°) est privilégiée pour assurer une perpendicularité avec les rayons. Quant à l’inclinaison par rapport au sol, elle doit généralement se situer de 15° à 45°. Ces différentes inclinaisons vous permettront d’obtenir une performance équilibrée sur l’année, notamment pour votre autoconsommation. Ces données conviennent pour la plupart des départements français, bien qu’à l’évidence, le sud de la France soit plus propice à la production d’électricité, au regard de son meilleur ensoleillement.

L’orientation des panneaux solaires sur une toiture existante

L’installation de panneaux solaires sur une toiture déjà existante présente deux cas de figure : une toiture déjà inclinée ou une toiture plate. Si votre toiture est déjà orientée vers le sud, voire éventuellement le sud-ouest, votre installation solaire vous procurera un rendement maximal. En revanche, si votre toiture est orientée vers le nord, le nord-est ou le nord-ouest, ce ne sera évidemment pas le cas. Dans cette situation, notamment si vous disposez d’un jardin, il s’avèrera judicieux de choisir des panneaux solaires Plug & Play, comme ceux de Sunity. Cela, afin de pouvoir les installer dans le jardin ou sur un bâtiment annexe à votre maison. Enfin, si vous disposez d’une toiture plate, c’est une chance inouïe, car vous serez le « maître du Soleil » et pourrez donc choisir l’orientation adéquate. Et bien entendu, si votre toiture est à construire et que vous envisagez l’installation de panneaux solaires dès la construction, il faudra en conséquence tenir compte des données précédemment citées.

Faut-il prendre en compte la latitude de votre lieu d’habitation ?

À cette question, la réponse est oui, assurément, puisque de cette latitude dépendra votre production d’électricité. Cette variable géographique illustre notre position sur le globe terrestre, déterminant notre emplacement entre le pôle Nord et le pôle Sud. En d’autres termes, elle offre une indication précieuse de la durée d’ensoleillement en fonction de notre position géographique. Il est évident que la distance entre Calais et Toulouse, par exemple, engendre des variations considérables. Cette distance influe directement sur l’angle de la trajectoire du soleil, entraînant ainsi des conditions d’ensoleillement optimales distinctes selon le lieu de résidence. Pour illustrer, prenons l’exemple de la Bretagne, où la meilleure inclinaison des panneaux solaires est de 49° nord. Cela diffère notablement de la configuration idéale dans le Var, qui demande une inclinaison de 44° nord. Pour connaître votre latitude, il vous suffit de géolocaliser votre toiture sur le site Wattnext, qui va vous indiquer les meilleures orientations et inclinaisons pour vos panneaux solaires.

Vous savez désormais tout sur les modalités d’installation et d’orientation de vos panneaux solaires pour obtenir le meilleur rendement possible. On vous rappelle que la promotion en cours chez Sunity se terminera le 12 septembre 2023. C’est donc dès aujourd’hui qu’il faut passer commande, afin d’optimiser votre consommation électrique dès cet automne. Eh oui, il faudra rallumer le chauffage et ce ne sera pas une bonne nouvelle pour vos futures factures ! Autant anticiper dès maintenant et profiter de cette belle offre promotionnelle, non ?

