À l’heure actuelle, il devient quasiment impératif de préserver la ressource en eau. En ce printemps 2023, les récupérateurs d’eau de pluie se vendent comme des petits pains, et le choix est large quant aux nombreux modèles disponibles. Si vos besoins en eau de pluie sont importants, que vous souhaitez alimenter vos toilettes ou ajuster le niveau de votre piscine par exemple, il vaut mieux opter pour une citerne. Les récupérateurs aériens, de plus petite contenance, se réservent généralement à l’arrosage et éventuellement au lavage de votre voiture ou de votre terrasse. Le Récupérateur d’eau de pluie en citerne souple Flexirub 5000 L, qui n’est pas à enterrer, pourrait répondre à vos besoins et vous assurer une réserve d’eau plus importante. Découverte.

Présentation du récupérateur d’eau de pluie citerne Flexirub 5 000 l

Le récupérateur d’eau de pluie en citerne souple Flexirub 5 000 L est le choix idéal pour le stockage de l’eau, que ce soit dans un vide sanitaire ou à l’extérieur de votre habitation. Cette citerne prête à poser offre de nombreux avantages pratiques et fonctionnels. Grâce à sa légèreté, le transport de la citerne est facilité, permettant une installation aisée où vous en avez besoin. Fabriquée en matière EPDM de haute qualité, cette citerne souple possède une durée de vie de plus de 50 ans, garantissant ainsi une utilisation durable.

De plus, elle présente une parfaite résistance aux intempéries, aux UV et aux températures extrêmes, allant de −40 °C à +120 °C. Vous pouvez donc être tranquille, sachant que votre citerne sera résistante et durable, quelles que soient les conditions climatiques. Une fois remplie, la citerne Flexirub 5 000 L atteint des dimensions de 4,87 m de longueur, de 2,51 m de largeur et de 0,50 m de hauteur, offrant ainsi une capacité de stockage généreuse. Avec ce récupérateur d’eau de pluie en citerne souple, vous pouvez profiter d’une solution pratique et fiable pour collecter et stocker l’eau de pluie. Vous contribuez ainsi à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de votre consommation d’eau potable.

Toutes les caractéristiques techniques de la citerne

Couleur : noir.

Contenance : 5 000 l.

Forme du produit : rectangulaire.

Longueur : 487 cm.

Largeur : 251 cm.

Hauteur : 50 cm.

Poids net : 34,1 kg.

Un récupérateur d’eau de pluie en citerne pour quels usages ?

Ce type de récupérateur d’eau de pluie peut, par exemple, se poser dans un vide sanitaire, relié au collecteur à l’extérieur. Ainsi, il pourra alimenter votre lave-linge ou la chasse d’eau de vos toilettes. Si vous choisissez de l’installer à l’extérieur, il prendra certes un peu d’espace dans le jardin, mais vous aidera à récupérer de l’eau de pluie, pour des végétaux plutôt gourmands par exemple. En branchant une pompe ou un système d’arrosage automatique, votre pelouse pourrait rester verte toute l’année, sans que vous ayez à dépenser un centime d’eau potable. Une citerne d’une telle capacité vous permettrait de couvrir vos besoins, en sachant qu’il faut :

190 l d’eau pour laver votre voiture.

120 l d’eau pour faire tourner une machine à laver.

17 l/m² pour arroser votre jardin.

11 l d’eau à chaque chasse d’eau tirée.

Avec un stock de 5 000 l d’eau, vous assurez votre consommation pour le potager et pour certaines autres utilisations, durant l’année. Un investissement qui peut rapidement s’avérer rentable.