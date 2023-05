Ces 4 vélos électriques profitent de très belle réductions chez Geekmaxi

Si tout va bien, le printemps devrait bientôt être là pour de bon ! Pour le moment, au moins dans le nord de la France, il hésite entre « les giboulées de Mars », et « En mai, fais ce qu’il te plaît ». Lorsque sera venu le moment des balades en pleine nature, vous aurez peut-être besoin d’un vélo électrique pour en profiter. Nous avons un super plan à vous proposer grâce à Geekmaxi qui a la bonne idée d’organiser une vente Cashback Eleglide E-bikes jusqu’au 24 mai, avec des réductions jusqu’à 100 € sur certains modèles. Eleglide propose une gamme variée de vélos électriques conçus pour répondre aux besoins des cyclistes urbains, des aventuriers en plein air et des amateurs de vélo tout terrain. Pour les promotions, suivez le guide !

Présentation du vélo ELEGLIDE M1 PLUS Electric Bike MTB Mountain Bike

L’Eleglide M1 Plus (que nous avons testé ici) est un vélo électrique polyvalent et performant. Doté d’un moteur sans balais de 250 W, il atteint une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium ion de 12,5 Ah propose une autonomie jusqu’à 100 km en mode assistance. Les pneus CST de 27,5 pouces garantissent une adhérence supérieure, tandis que le dérailleur Shimano à 21 vitesses permet de s’adapter facilement aux conditions de la route. Avec sa suspension hydraulique et ses trois modes de conduite et cinq niveaux de vitesse, l’Eleglide M1 Plus vous procure une expérience de conduite personnalisée. Vous pouvez acheter dès maintenant, sur Geekmaxi, le ELEGLIDE M1 PLUS Electric Bike MTB Mountain Bike pour 719,99 € au lieu de 749,99 € grâce au coupon : GMXEM1P275

Présentation du vélo Eleglide Citycrosser City Electric Bike

Si vous recherchez un vélo électrique puissant et polyvalent pour vos déplacements quotidiens, l’Eleglide Citycrosser est fait pour vous. Son moteur brushless de 250 W et sa batterie lithium ion de 360 Wh lui permettent d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 75 km en mode assistance. Les pneus CST 700 x38 C résistants aux crevaisons proposent une conduite confortable, tandis que la transmission Shimano à 7 vitesses permet une conduite rapide et facile. Avec cinq niveaux d’assistance et un mode de poussée à 6 km/h, l’Eleglide Citycrosser s’adapte à vos besoins. Vous pouvez acheter dès maintenant, sur Geekmaxi le Eleglide Citycrosser City Electric Bike au prix de 849,99 € au lieu de 949,99 € grâce au coupon : IjmFKe7n

Présentation du vélo Eleglide M1 Electric Bike MTB Mountain Bike

L’Eleglide M1 est un vélo électrique performant doté d’un moteur brushless puissant de 250 W qui offre une puissance constante et une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium ion amovible de 7,5 Ah permet de parcourir jusqu’à 65 km en mode assistance, idéal pour les longs trajets. Les pneus CST de 27,5 pouces garantissent une adhérence optimale sur différentes surfaces routières, tandis que la transmission Shimano à 21 vitesses garantit une conduite rapide et facile. La suspension hydraulique avec verrouillage assure un confort optimal lors de vos trajets. Vous pouvez choisir parmi trois modes de conduite et cinq niveaux de vitesse (12, 16, 20, 23 et 25 km/h) pour qu’elle soit adaptée à vos besoins. Vous pouvez acheter dès maintenant, sur Geekmaxi le Eleglide M1 Electric Bike MTB Mountain Bike au prix de 569,99 € au lieu de 599,99 € grâce au coupon : 2PWF6KVD

Présentation du vélo Eleglide T1 27.5 in CST Tires Electric Trekking Bike

L’Eleglide T1 (que nous avons testé ici) est un vélo électrique puissant et polyvalent. Son moteur brushless de 250 W, accompagné d’un couple de 50 Nm, lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium ion remplaçable de 450 Wh garantit une autonomie pouvant aller jusqu’à 100 km en mode d’assistance. Les pneus CST de 27,5 pouces assurent une adhérence optimale, tandis que le dérailleur Shimano à 7 vitesses garantit une conduite rapide et facile.

Avec sa suspension hydraulique et ses trois modes de conduite ainsi que cinq niveaux de vitesse, l’Eleglide T1 vous permet de personnaliser votre expérience de conduite. Son écran LCD intelligent affiche les informations essentielles au bon déroulement de votre trajet ! Vous pouvez acheter dès maintenant sur Geekmaxi, le Eleglide T1 27.5in CST Tires Electric Trekking Bike au prix de 869,99 au lieu de 899,99 € grâce au coupon : U7W2Q24F