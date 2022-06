Nous avons testé Le vélo électrique Eleglide M1 Plus (VTT) (+ code de réduction)

Pour vos vacances d’été vous envisagez peut-être quelques randonnées en VTT, en montagne ou dans la jolie campagne française. Vous louerez peut-être une tiny house, passerez des vacances au vert… Et quoi de mieux qu’un vélo électrique pour vous déplacer sans polluer pendant vos vacances ? Le vélo électrique ELEGLIDE 27,5″ M1 PLUS pourrait tout à fait correspondre à vos envies de balades, d’évasion et de liberté. Ce VTT est un engin puissant et performant, qui reste maniable et très confortable même sur de longues distances. Découverte de ce nouveau modèle ELEGLIDE qui se pose comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Découverte.

Le vélo électrique ELEGLIDE 27,5″ M1 PLUS

Le vélo Eleglide M1 Plus se dote d’un puissant moteur sans balai de 250 W qui fournit une puissance constante avec une vitesse maximale de 25 km/h, comme l’autorise la loi française. Sa batterie lithium-ion de 12.5 Ah est amovible et lui permet de parcourir environ 100 kilomètres en mode d’assistance et 50 kilomètres en mode « tout électrique ». Le vélo M1 Plus amélioré s’équipe de pneus CST plus grands de 27,5 pouces qui peuvent s’adapter à la plupart des surfaces. Il peut donc rouler sur les sentiers escarpés de montagne, sa surface de pneu étant spécialement conçue pour réduire l’impact des bosses sur le cycliste. Au niveau des vitesses, il accueille un dérailleur professionnel Shimano à 21 vitesses… Quant aux suspensions, elles sont désormais hydrauliques avec un système de verrouillage qui amortit encore les chocs et rend la conduite confortable en toutes circonstances.

Les différents modes de conduite et affichage intelligent

Le nouveau modèle M1 Plus dispose de 3 modes de conduite et de 5 niveaux de vitesse. Vous avez le choix entre le mode électrique (50 km), le mode assistance (100 km) ou le mode manuel (illimité). Quant au 5 niveaux d’assistance, vous aurez le choix entre 12 km/h, 16 km/h, 20 km/h, 23 km/h ou 25 km/h… Bien entendu, rien ne vous empêche de rouler au-delà de 25 km/h, mais ce sera à la force de vos muscles, car l’assistance électrique se coupe dès les 25 km/h atteint comme l’exige la réglementation européenne dont nous dépendons en France.

Le M1 Plus dispose enfin, d’un écran LCD intelligent qui vous affichera les données comme la vitesse, la distance, le temps restant de la batterie… Il permet également l’activation de certaines fonctions, qui rend plus pratique votre conduite sur les terrains accidentés par exemple. Le vélo électrique ELEGLIDE M1 Plus est certifié EN15194 & CE Certification. L’amélioration sur le M1 Plus réside dans leurs pneus qui sont passés à 27.5 pouces, à des guidons plus longs de 26.8 pouces et à une suspension hydraulique avec verrouillage. Ces trois améliorations visent à rendre la conduite plus sûre et plus confortable… De plus, il se dote désormais d’un écran LCD multifonctions qui facilitera encore vos déplacements quotidiens.

Les spécificités techniques du vélo électrique ELEGLIDE 27,5″ M1 PLUS

Poids : 21.7 kg.

Taille dépliée : 1790 x 680 x 1041 mm.

Longueur du guidon : 680 mm.

Taille du cycliste : 165-195 cm.

Charge maximale : 100 kg.

Vitesse maximale avec assistance : 25 km/h.

Autonomie mode électrique : 50 km.

Autonomie mode assistance : 100 km.

Niveau d’étanchéité : IPX4.

Système de freinage : Freins à disque avant et arrière + conception de mise hors tension automatique.

Puissance et tension nominales moteur : 250W, 36V.

Puissance instantanée maximale : 500 W.

RPM : 210.

Couple de sortie : 45N.M

Vitesses : 3 (avant), 7 (arrière) / Shimano.

Amortissement hydraulique avec verrouillage.

Batterie : 12.5 Ah / 36V.

Temps de charge : 7 heures.

Pneus : 27,5″ x 2,1″.

Le vélo électrique ELEGLIDE 27,5″ M1 PLUS coûte 749€, un prix raisonnable pour un VTT de qualité qui vous permettra d’affronter des chemins accidentés comme de rouler en ville. Rappel : La loi française autorise les vélos électriques à une vitesse maximale de 25 km/h. Si vous décidez de supprimer la limite de vitesse d’origine vous vous exposez à une annulation de la garantie et engagez votre responsabilité pour tous les dommages causés lors d’un accident (corporels et matériels). Votre assurance ne couvrira pas l’accident si le vélo a été débridé.

Le montage

Le montage du vélo est très simple (malgré une notice assez approximative). Il suffit de fixer la roue avant, les pédales, le guidon et quelques petits éléments pour tracer votre route. Le vélo est parfaitement emballé et correctement protégé.

Photos du montage

Le vélo est assez confortable mais on reste sur un design de vélo de montagne. Il est reste assez léger (seulement 17kg) ce qui pour un vélo électrique est assez étonnant. L’assistance électrique est puissante et très réactive. Elle peut d’ailleurs un peu surprendre les premières minutes, il est donc conseillé de démarrer sur les premières vitesses au risque de vous faire surprendre. L’affichage digitale est très lumineux et très intuitif d’utilisation.

Photo In Vivo

Photos diverses

Points positifs

Facile à monter

Prise en main aisée

Assistance électrique puissante et parfaitement ajustée

Un vélo léger

Un très bon rapport qualité / prix

Points négatifs

Une notice approximative

Absence de garde-boue

Conclusion

Le vélo électrique Eleglide M1 Plus est un vélo assez sobre au niveau du design mais très léger pour un vélo électrique. Malgré une notice pas tout à fait à jour le montage est vraiment très simple et ne prendra pas plus que quelques dizaines de minutes. Prévoyez quand même un peu de temps pour ajuster correctement les freins à disque. L’assistance électrique est comme je vous le disais un peu plus haut “puissante et très réactive”. Les matériaux semblent de bonnes factures mais on regrettera juste l’absence de garde boue. Le vélo est actuellement proposé à 748,99 € au lieu de 799.99€ sur geekmaxi.com avec le code de réduction : JLLA6UKZ