Cet évier de cuisine futuriste avec fontaine et lave-verre est pratiquement à moitié prix (179,60 € au lieu de 346,87 €)

Depuis quelques années, la cuisine est aussi devenue une pièce qui se décore dans une maison ! Cette pièce, qui était plus fonctionnelle que jolie auparavant, fait désormais partie intégrante d’une maison. Rouge, bleue, verte ou grise, les couleurs s’invitent dans la cuisine. Il est un autre accessoire qui se modernise : l’évier. Auparavant en inox simple, couleur aluminium ou en émail, il était avant tout un élément utile et dépourvu d’accessoires. Dorénavant, vous avez aussi le pouvoir de choisir un évier design, avec quelques accessoires bien utiles. Découvrons l’évier Yclty, actuellement à moitié prix sur Amazon (179,60 au lieu de 346,87€), pour apporter une touche déco et design à votre cuisine. C’est parti.

Les points forts de l’évier de cuisine Yclty

L’évier de cuisine est un élément essentiel de toute cuisine, la marque Yclty vous propose un évier qui combine à la fois fonctionnalité et style. Fabriqué par Yclty, ce magnifique évier de cuisine à un seul bassin est conçu en acier inoxydable de haute qualité, avec une finition brossée, offrant ainsi durabilité et esthétique. La profondeur de cet évier est de 45 cm et sa largeur est de 21 cm. Cependant, il s’adapte à toutes les situations puisque plusieurs longueurs sont disponibles : 68 cm, 75 cm et 80 cm. Fabriqué en acier inoxydable de couleur grise, il apportera une touche design à n’importe quelle cuisine, même aux meubles anciens. Il dispose également d’une surface en tréfilage, une matière qui autorise un nettoyage facile et une résistance à toute épreuve ou presque !

Quels sont les accessoires fournis avec cet évier ?

Une des caractéristiques uniques de cet évier est son robinet extractible qui facilite le nettoyage sans laisser de résidus. Doté de plusieurs modes de sortie d’eau, ce robinet répond à vos différents besoins de nettoyage. Grâce à sa conception soignée, l’eau s’écoule uniformément sans éclaboussures et vous pouvez facilement éliminer les saletés tenaces sur la vaisselle.

Pour une organisation optimale de votre espace, cet évier de cuisine Yclty est équipé d’une étagère latérale tridimensionnelle qui peut être déplacée et combinée selon vos besoins. Les barres coulissantes intégrées permettent de déplacer librement le bac à légumes, le panier de vidange et la planche à découper, offrant ainsi une flexibilité maximale. De plus, la grande capacité de la rainure profonde de 23 cm permet de manipuler aisément toute la vaisselle de la famille.

Que faut-il savoir de plus avant de passer commande ?

Pour une expérience silencieuse et sans tracas, cet évier de cuisine est doté d’un coussin silencieux et d’un revêtement anti-condensation qui couvre l’intérieur de l’évier. Le fond rainuré solide garantit une étanchéité totale, éliminant ainsi les problèmes de gouttes indésirables. Grâce au sous-revêtement en caoutchouc, les bruits de vaisselle sont largement réduits et ne perturberont pas votre quotidien. Polyvalent et pratique, cet évier de cuisine Yclty est idéal pour laver et nettoyer les aliments, les fruits et les légumes. Que ce soit dans un bar, un balcon, un appartement, une table à manger ou une cuisine, cet évier s’adapte parfaitement à tous les espaces. Il peut également être utilisé dans des éviers de bar, des éviers de camping-car ou tout autre endroit où vous en avez besoin.