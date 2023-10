Nous nous approchons tranquillement de l’hiver et pensons que le chauffage va devoir bientôt reprendre du service. Pourtant, le soleil devrait continuer à briller et vous devriez pouvoir l’exploiter. Les kits solaires Sunity sont toujours en promotion et c’est peut-être le moment ou jamais de vous équiper. Il n’est pas nécessaire que le soleil brille très fort pour pouvoir profiter de sa générosité. Les kits solaires Sunity, disponibles en plusieurs versions, se branchent sur une simple prise de courant. En quelques minutes, vous profitez déjà de leur production d’électricité pour alimenter tous vos appareils en veille, ampoules, réfrigérateur, box internet, etc. Découvrez les kits solaires Sunity et ne manquez pas la promotion en cours. La demande est très forte, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde. Découverte.

Présentation des kits solaires Sunity

Quel que soit le kit Sunity choisi, vous allez pouvoir économiser sur vos factures d’électricité à hauteur de 20 % environ. Un kit solaire Sunity 410 W va produire de quoi alimenter 10 ampoules (100 kWh), un réfrigérateur (140 kWh), un téléviseur LED (30 kWh), une box internet (95 kWh), un PC portable (50 kWh) et une machine à laver (135 kWh). En fonction de votre lieu de résidence, vous rentabiliserez votre achat en trois ans pour les habitants des régions ensoleillées, et en cinq ans, pour ceux qui sont moins gâtés par le soleil. Les kits solaires Sunity possèdent une garantie de production de 30 ans. Ce qui veut dire que vous profiterez d’électricité gratuite pendant au moins 25 ans !

Pour l’installation, elle se fait en 10 min chrono, grâce au guide fourni et peut se faire au mur ou au sol, en fonction de votre propre configuration. Vous n’aurez rien d’autre à faire que de brancher le kit solaire sur une prise électrique, pour que la « magie » opère. En réalité, il n’y a rien de magique, puisque c’est un principe physique : les petits électrons qui produisent l’électricité suivent le chemin le plus court. C’est pourquoi vos appareils privilégieront l’électricité produite par vos kits en priorité. Vous n’aurez donc pas besoin non plus de toucher à votre compteur électrique. Branchez et profitez, c’est vraiment très simple à comprendre, non ?

Quelles sont toutes les promotions en cours ?

Pour cette rentrée 2023, Sunity casse littéralement les prix sur tous les kits de panneaux double-face 410 W, avec des promotions complétement inédites. Voici le détail des promotions en cours :

Le Uno double-face (1 kit) bénéficie d’une réduction de 121 €, il est au prix de 599 € au lieu de 720 €.

Le Duo double-face (2 kits) bénéficie d’une réduction de 271 €, il est au prix de 1 169 € au lieu de 1 440 €.

Le Trio double-face (3 kits) bénéficie d’une réduction de 421 €, il est au prix de 1 739 € au lieu de 2 160 €.

Le Quattro double-face (4 kits) bénéficie d’une réduction de 571 €, il est au prix de 2 309 € au lieu de 2 880 €.

Quels sont les facilités de paiement et les frais de livraison ?

Bénéficiez de la flexibilité de paiement avec nos options de financement sans frais : en 3x, 4x grâce Alma, partenaire de Sunity, ou en 4x avec PayPal. Une alternative encore plus pratique vous permet de régler votre achat dans les 15 jours suivant la commande, sans frais supplémentaires. Tous les produits Sunity sont soigneusement conçus et assemblés en France, puis expédiés depuis la France pour minimiser l’impact environnemental. Profitez également de la livraison gratuite dans toute la France métropolitaine. Commencez dès maintenant à produire votre énergie tout en faisant un choix respectueux de l’environnement. Pouvoir régler ce type d’achat en plusieurs fois est une réelle opportunité, et Sunity propose ce service sans aucun frais supplémentaire. Avant de passer commande, et à l’énergie solaire, il est normal de se poser quelques questions pour être certains de son choix. Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

Le kit solaire fonctionne-t-il sur une prise de courant simple ?

La réponse est oui, absolument, le kit solaire Sunity transforme le courant continu en courant alternatif grâce à son micro-onduleur intégré. Ce dernier est ensuite acheminé vers votre compteur, le point le plus proche donc, puis sur votre réseau de prises électriques. La production réalisée par le kit Sunity est privilégiée sur le réseau extérieur et alimente directement vos appareils (réfrigérateur, box internet, TV, etc). Vos appareils en veille consomment de l’énergie chaque jour et pourtant ils sont nombreux. Les kits solaires Sunity alimenteront tous vos appareils restés en veille et vous constaterez vous-même, très rapidement, les économies réalisées.

Est-ce que je dois déclarer mon kit solaire Sunity ?

Vous produisez de l’électricité, vous devez donc impérativement déclarer votre installation chez ENEDIS. De plus, afin que votre kit soit couvert en cas de dommages, vous devrez également prévenir votre assureur de son installation. Le kit Sunity devra être inclus dans votre contrat multirisque habitation. Pas d’inquiétude, vous recevrez un guide vous expliquant toutes les démarches à effectuer, lors de la livraison de votre kit.

À réception, qu’est-ce qui est inclus dans mon kit solaire Sunity ?

Le kit solaire Sunity est équipé d’un module photovoltaïque double-face conçu pour convertir l’énergie solaire en courant continu (CC). Il intègre par ailleurs un micro-onduleur chargé de transformer le courant continu (CC) en courant alternatif (CA), facilitant ainsi son injection dans votre installation électrique. Le kit inclut un câble secteur de 5 m, permettant de le connecter à l’une de vos prises domestiques. Vous trouverez de plus un compteur de production connecté à brancher sur une prise domestique, vous procurant la possibilité de surveiller aisément votre production solaire via votre Smartphone. De plus, le kit comprend une structure en aluminium noir ajustable, adaptable pour une fixation au sol ou au mur. Les chevilles ne sont pas fournies.

Ai-je la possibilité de connecter plusieurs kits Sunity ?

Bien entendu, et c’est même presque recommandé. Tous les kits solaires Sunity sont prévus pour être branchés entre eux. Vous avez la possibilité de brancher jusqu’à quatre kits sur une seule et même prise, quadruplant ainsi votre production, de même que vos économies d’énergie.

Est-ce que les kits solaires fonctionnent sur une tiny house hors réseau ?

La réponse à cette question est négative ! Non, vous ne pouvez pas utiliser les kits solaires Sunity hors réseau, ils ont absolument besoin d’être connectés au réseau domestique pour fonctionner. Vous ne pourrez donc pas l’utiliser en bivouac ni dans un endroit dénué de prises électriques.