En France, côté précipitations, nous ne sommes pas tous égaux devant la météo. Alors que le sud est déjà en difficulté, voire en alerte sécheresse pour certains départements, le nord a fait le « plein » de pluie en ce début mai. Les sols sont gorgés d’eau, la pelouse pousse à un rythme infernal, et les récupérateurs d’eau de pluie sont pleins pour les semaines à venir. Dans la mesure où il n’existe pas de réglementations concernant les récupérateurs d’eau de pluie aériens, vous avez tout à fait le droit d’en installer plusieurs. Cependant, si tel est votre choix, il vaut mieux que ces récupérateurs soient esthétiques et proposent une décoration supplémentaire. Cela tombe bien, nous avons déniché le récupérateur Belli, 500 l en forme de jarre ! Découverte.

Le récupérateur Belli 500 l en forme de jarre

Le récupérateur d’eau de pluie Belli est un produit de qualité doté d’une grande capacité. Avec sa contenance de 500 l, cette jarre en forme de cylindre est idéale pour arroser le jardin et laver votre véhicule ou votre terrasse. Fabriqué en France, ce récupérateur d’eau est conçu en polyéthylène rotomoulé. Ce qui lui confère une grande résistance aux chocs et aux variations de température. Sa couleur anthracite lui donne un aspect élégant et discret, s’intégrant parfaitement à tout type d’environnement extérieur.

Les dimensions généreuses de ce produit, soit un diamètre de 80 cm et une hauteur de 143 cm, en font un choix pratique et fonctionnel. De plus, il est livré avec un couvercle, un robinet en laiton et un kit de raccord, offrant ainsi une solution complète pour la collecte et l’utilisation de l’eau de pluie. Les produits Belli sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. Fabriqués en France, ils vous garantissent des contrôles qualités rigoureux et un investissement durable.

Où acheter le récupérateur d’eau de pluie Belli Jarre 500 L ?

Le collecteur d’eau de pluie Belli Jarre 500 L est disponible chez Leroy Merlin à 199 € (uniquement en 235 L), chez Castorama à 279 € (en gris) et sur Amazon (en rupture de stock actuellement).

Quelles sont les différentes utilisations possibles de l’eau de pluie ?

En France, l’eau de pluie est considérée comme impropre à la consommation. Il est donc interdit de la boire ou de l’utiliser pour la cuisson des aliments. En revanche, elle est parfaite pour arroser vos plantes ou votre potager, laver vos sols, votre terrasse ou votre véhicule. Après filtration, elle peut aussi aider au remplissage des piscines. Attention cependant à ne pas choisir un toit en fibrociment ou en plomb. L’eau récupérée pourrait être chargée en amiante ou en plomb, et venir polluer les sols.

De quoi se compose l’eau de pluie ?

Lorsqu’elle tombe du ciel, l’eau de pluie est légèrement acide et c’est aussi le cas de la brume, de la rosée ou du givre. Cependant, lorsqu’elle tombe, elle se charge de différents polluants qui la rendent impropre à la consommation. Dans le cas de pluies acides, elle peut même être très polluée. C’est notamment le cas dans les régions très agricoles ou très industrialisées. La pluie peut alors être chargée de pesticides, d’hydrocarbures, de nitrates, ou encore de métaux lourds. En effet, c’est l’activité humaine ou les toits de récupération très sales qui viennent affecter la composition de l’eau de pluie. Celle-ci est une ressource naturelle précieuse qui se compose d’une variété d’éléments chimiques. Parmi les composants les plus courants de l’eau de pluie, on trouve du sulfate, du sodium, du calcium, de l’ammonium et des traces de nitrates. La concentration de ces éléments peut varier en fonction de la géographie et des caractéristiques environnementales de la région concernée.