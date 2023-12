Est-il vraiment rentable d’installer des panneaux solaires ?

Vous envisagez peut-être de vous équiper en panneaux solaires pour faire face aux augmentations des énergies fossiles comme le gaz ou l’électricité ? Si, comme les 69 % des Français interrogés par l’IFOP, vous êtes prêt à produire de l’électricité verte et à franchir le cap des panneaux solaires, vous vous interrogez probablement sur leur rentabilité. Il est évident que sur le long terme, l’installation de panneaux photovoltaïques se révèlera bénéfique pour votre porte-monnaie, mais également pour la planète. Mais quelle est la véritable rentabilité d’une installation de panneaux solaires ? Et comment la calculer ? Suivez le guide, on va tout vous expliquer.

Qu’entend-on par rentabilité d’une installation photovoltaïque ?

« La rentabilité d’un projet constitue le rapport entre les bénéfices financiers réalisés et les sommes d’argent mobilisées pour y parvenir », explique le site EDF ENR. En d’autres termes, la rentabilité est atteinte lorsque votre investissement de départ est amorti. De plus, c’est uniquement à partir du moment où votre achat sera donc amorti ou remboursé que vous commencerez réellement à produire de l’électricité gratuite, et parfois cela peut prendre un peu de temps. La rentabilité va donc logiquement dépendre du coût initial de vos travaux qui comprennent le matériel, la main d’œuvre et l’accompagnement administratif. Pour l’installation en elle-même, cela comprend généralement les panneaux photovoltaïques et la structure pour les maintenir en place, le micro-onduleur, les câbles électriques pour les différents raccordements et le coffret de protection (disjoncteur).

En fonction de l’installation choisie, les frais peuvent aussi comprendre un système de pilotage de vos consommations, un gestionnaire d’énergie, une ou plusieurs batteries de stockage. Ces derniers points, lorsqu’ils ne sont pas compris dans l’offre de départ, viendront évidemment alourdir le coût d’investissement. Enfin, il y a quelques coûts supplémentaires à considérer comme le montage du dossier de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, la demande de raccordement à Enedis, l’obtention de l’attestation Consuel et, bien entendu, la mise en service. Cette dernière sera la seule à déclencher votre contrat auprès de l’opérateur pour pouvoir revendre votre surplus de production.

Quels sont les coûts administratifs à prévoir ?

Il y a un élément crucial à ne pas négliger, c’est l’obtention d’un certificat Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité). Sans la validation de la conformité de votre installation par cette entité, votre installation ne sera pas considérée comme conforme aux normes en vigueur. Avant de mettre en service une unité de production solaire, elle doit subir une vérification par un agent du Consuel. Une fois la conformité établie, l’agent délivrera une attestation de conformité Consuel. Le coût dépend de votre usage de l’électricité produite. Il sera de 174,97 € pour l’autoconsommation sans batterie (Consuel Bleu) et de 200,32 €, si vous souhaitez stocker votre surplus sur batterie (Consuel Violet). Cependant, de nombreux installateurs incluent ces montants dans le devis initial, cela devrait être transparent pour vous. Néanmoins, il faut penser à s’assurer que cette vérification du Consuel apparaît bien sur votre devis. Vous devrez également vous acquitter de la taxe du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) en autoconsommation avec injection, qui est de 10 € par an environ.

Comment valoriser votre production d’électricité ?

La production d’électricité solaire propose plusieurs avantages financiers. Tout d’abord, l’électricité générée et consommée par le foyer est déduite de sa facture d’électricité, constituant ainsi une méthode efficace pour réduire les dépenses énergétiques. Par ailleurs, les panneaux solaires peuvent devenir une source de revenus passifs en permettant la vente du surplus d’électricité via l’obligation d’achat à EDF OA. L’obligation d’achat, instaurée par l’État pour encourager les énergies renouvelables en France, oblige l’opérateur à racheter l’intégralité de l’énergie non consommée à un tarif fixé par les autorités publiques. Les modalités actuelles d’achat seront exposées en détail dans la suite de cet article. Enfin, du point de vue de la revente, l’installation de panneaux solaires peut valoriser un bien immobilier. En effet, ces panneaux sont pris en compte lors du calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE), contribuant ainsi à l’amélioration de l’étiquette du DPE.

Comment calculer la rentabilité d’un panneau solaire ?

Comme nous vous l’avons dit plus haut, la rentabilité commence à partir du moment où vous avez récupéré votre mise de départ. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour ce calcul, notamment la production solaire associée à la puissance et à l’ensoleillement, la consommation des utilisateurs, ainsi que le taux d’autoconsommation et la vente du surplus. Il est ensuite nécessaire de mettre ces données en relation avec l’investissement initial afin de calculer le ratio coût/bénéfice. En ce qui concerne la puissance, mesurée en kilowatt-crête (kWc), cette unité représente la puissance maximale de production du panneau dans des conditions idéales. La production dépend également de l’ensoleillement de la région. Il est évident que dans le Sud de la France, les installations solaires auront tendance à générer davantage d’électricité verte que dans le nord.

Pour calculer cette donnée, il n’existe malheureusement pas de formules mathématiques. En effet, le seuil de rentabilité dépendra de votre investissement de départ comprenant les frais d’installation, le certificat Consuel et les éventuels frais de raccordement. Il vous faudra par ailleurs connaître votre taux de production qui sera à calculer en fonction de la puissance de votre installation et du taux d’ensoleillement de votre lieu d’habitation. Vous devrez ensuite estimer votre consommation annuelle d’électricité en tenant compte des heures creuses et des heures pleines, si vous êtes concerné par ces tarifs. Enfin, vous devrez estimer le potentiel de réduction de la facture grâce aux panneaux solaires qui couvrent environ 20 % de votre consommation annuelle. (Consommation annuelle x % x prix du kWh). Et ce n’est pas fini, il faudra ensuite connaître les bénéfices attribués à la revente du surplus, puis additionner les économies réalisées ainsi que le produit de la vente. Par ailleurs, il ne faudra pas oublier de soustraire les frais de maintenance de votre installation, puis diviser le montant initial par l’économie annuelle réellement réalisée.

Pour vous faciliter la tâche, il existe de nombreux simulateurs en ligne (nous vous laissons faire la recherche sur Google). En effet, à moins d'être un mathématicien chevronné, il s'avère tout de même fastidieux de calculer les économies réalisées. Prenons l'exemple d'une famille vivant à Montpellier, une ville très ensoleillé… Avec une installation de 3 kWc, elle produit 4 000 kWh d'électricité par an et en consomme au total 8 892 kWh. Elle va donc réduire sa facture de 53 % sur une année, soit de 696 € au tarif actuel du kilowattheure. En déduisant les 10 € annuel de la taxe imposée, elle économisera donc 686 € par an. Si celle-ci a investi 10 000 €, la rentabilité sera alors atteinte au bout de 12 ans environ. En règle générale, l'amortissement réel d'une installation solaire se situe de 8 à 20 ans.