GranuleBox, un coffre à pellets doté d’un filtre à poussière pour réduire l’encrassement des poêles à bois

Dans un article récent, nous vous expliquions que le poêle à pellets (éligible à MaPrimeRénov’) n’avait pas que des avantages, mais également des inconvénients ! Comme tout système de chauffage, l’utilisation de pellets de bois présente quelques désagréments, notamment celui de provoquer de la poussière. Lorsque les petits pellets de bois s’entrechoquent pendant le transport, ils produisent de la poussière, qui peut s’avérer gênante quant à l’efficacité de votre poêle. C’est la raison pour laquelle, de nombreux professionnels recommandent de tamiser les pellets de bois. Pour ce faire, nous avons déniché un coffre à granulés, aussi appelé GranuleBox, doté d’un filtre spécial, qui peut approximativement contenir 55 kilos de pellets. Vendu au prix de 299,95 € sur Amazon, c’est un investissement qui pourrait s’avérer rentable, puisqu’il vous facilitera le séchage et le remplissage de votre poêle. De plus, il vous permettra d’éliminer la poussière des pellets, et par conséquent d’économiser sur votre stock annuel. Découverte.

Présentation de la GranuleBox

Cette immense boîte à granulés, très esthétique, est disponible en noir, ou en blanc pour s’adapter à tous les intérieurs. C’est une solution pratique qui vous permet de conserver environ 55 kg de pellets de bois, près de votre poêle, vous évitant les manutentions fréquentes de sacs ou de seaux. Fabriquée dans sa totalité en région Rhône-Alpes-Auvergne, avec des matériaux de qualité tels que l’acier et le verre trempé, la GranuleBox allie fonctionnalité et esthétique. Ce produit, 100 % made in France, est une preuve irréfutable du savoir-faire local et vous aidera à conserver vos pellets dans les meilleures conditions. De plus, elle revêt d’autres avantages que nous vous détaillons immédiatement.

Focus sur le filtre intégré

Cette GranuleBox cache un petit secret, qui va vous aider à optimiser votre consommation de pellets, et éviter l’encrassement de votre poêle. En effet, dans le fond de la GranuleBox se trouve un « double-fond » fermé par une grille. Cette dernière laisse passer la poussière de pellets, chaque fois que vous les manipulez ou remplissez la cuve. Cette fonction est particulièrement intéressante, car elle vous évite de tamiser vos pellets avant utilisation, mais surtout, elle permet de conserver votre poêle dans des conditions optimales d’utilisation. La poussière de pellets encrasse le poêle, et le conduit d’évacuation. En les passant dans la GranuleBox, vous les débarrassez de la poussière et vous les utilisez déjà tamisés. Il suffit de temps à autre de vider le tiroir de poussière dans votre compost, par exemple, mais pas dans le poêle, évidemment !

Quels sont les autres avantages de la GranuleBox ?

La GranuleBox est livrée avec une pelle à pellets intégrée, inspirée de l'origami japonais. Avec une capacité d'un kilo, elle permet un rechargement du poêle pour une heure environ (poêle de 6 kW). Pesant moins de 150 g, elle permet un remplissage facile. De plus, elle se dote de roulettes qui autorisent le déplacement aisé de la GranuleBox, pour la remplir à l'extérieur, par exemple. Ne négligez pas le tamisage des pellets, ou la poussière qu'ils produisent, cette dernière peut réellement être responsable d'un encrassement fréquent, et par conséquent, vous obliger à un nettoyage plus fréquent, voire à un encrassement de votre conduit d'évacuation. Vous pouvez retrouver ce produit au prix de 299,95 € sur Amazon. Saviez-vous qu'il fallait tamiser vos pellets de bois ?