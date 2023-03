Granulés : « 6,80 € le sac de 15 kg », cette société utilise le « sourcing » pour vendre ses pellets de bois pas chers

Les pellets de bois ont beaucoup fait parler d’eux depuis l’été dernier. Il faut dire qu’ils n’ont jamais été aussi rares ni aussi chers, forçant même quelques utilisateurs à les abandonner temporairement pour revenir au gaz ou à l’électricité pour se chauffer. Des prix à plus de 1 000 € la tonne ont été constatés à l’automne, alors qu’un an auparavant, cette même tonne se vendait autour de 400 € ! Dans le nord de la France, Élisabeth Lebecque a décidé de vendre des pellets moins chers pour aider les Dunkerquois. Pour ce faire, elle a fondé une entreprise, Elvy sourcing, et source ses sacs de pellets. Comment fait-elle ? On va tout vous expliquer.

Elvy Sourcing, qu’est-ce que c’est ?

Pour pallier la forte augmentation des pellets dans la région des Hauts-De-France, Élisabeth Lebecque a eu l’idée de fonder une société baptisée Elvy sourcing et logistique. Dans son entrepôt, la cheffe d’entreprise ne se contente pas d’acheter des produits en conteneur, mais elle cherche à amener les produits, du fournisseur jusqu’au client, dans une sorte d’économie locale. Généralement, les entreprises de logistique se limitent au stockage et à l’expédition, mais n’assurent pas le « sourcing ». Rappelons que le sourcing (ou approvisionnement en français) est le processus d’identification, de sélection et d’acquisition de biens et de services nécessaires à une entreprise pour mener à bien ses activités. Cela implique la recherche de fournisseurs potentiels, la négociation de contrats et la gestion des relations avec les fournisseurs.

Comment ça fonctionne Elvy sourcing et logistique ?

« On cherche des produits pour des clients. Normalement, il faut juste commander au minimum un conteneur. Ce sont souvent des sociétés qui ont besoins de grosses quantités », explique Élisabeth dans une interview accordée au journal La Voix du Nord. En prenant connaissance des difficultés des habitants pour s’approvisionner en pellets de bois et des prix pratiqués, elle a essayé d’y apporter une solution. Dans le Dunkerquois comme ailleurs, le prix du sac est monté jusqu’à 15 € et aujourd’hui encore, il coûte 9,90 €. Des prix exorbitants qui privent certains foyers de chauffage.

En janvier 2023, la cheffe d’entreprise commande un premier camion avec plusieurs milliers de sacs de pellets. En moins de quinze jours, elle parvient à écouler son stock et passe au second camion. Elle utilise alors les réseaux sociaux pour annoncer son initiative et les sacs de pellets se voient quasiment tous réservés avant même d’être livrés. Concrètement, c’est une autre manière de pratiquer des achats groupés, mais via une entreprise. Normalement, ce sont plutôt des associations de consommateurs qui se regroupent pour obtenir des prix plus intéressants et des frais de livraison plus bas.

Combien coûte le sac de pellets chez Elvy sourcing et logistique ?

Élisabeth n’a pas rogné sur la qualité, car les pellets qu’elle propose sont tous avec certification européenne, EN+A1, 100 % résineux, donc parmi les plus qualitatifs du marché. Grâce à cette initiative, elle peut proposer les sacs de 15 kg à 6,90 € à l’unité ou à 6,80 € le sac, par palette entière. Une économie actuelle de 3 € par sac environ et une méthode qui n’oblige pas les consommateurs à commander de grosses quantités ni à supporter les frais de livraison parfois exorbitants. L’idée étant d’acheter en petites quantités, plutôt que d’acheter de grosses quantités à prix élevé. Les prix des pellets en grande surface ne pourront pas redescendre tant que les centrales d’achat n’auront pas écoulé les stocks achetés à prix d’or ! En savoir plus ou passer commande, suivez la page Facebook Elvy sourcing et logistique / elvysourcing.com.