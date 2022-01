Grosse promotion sur le vélo électrique Surpass chez CDiscount

Les soldes ont débuté le 12 janvier dernier et se termineront le 8 février prochain. Il semblerait que cette année, les vélos électriques soient sur le devant de la scène en la matière. Les vélos soldés sont nombreux et si vous envisagiez cet achat, c’est probablement le meilleur moment de le faire. 2021 fût une année très prolifique en matière de ventes de vélos électriques.

Selon l’association Union Sport et Cycle, les ventes ont augmenté de 117% entre 2019 et 2020 et depuis mars 2020, il devient parfois difficile de se procurer l’objet de ses rêves. Alors qu’il se vendait 3.6 millions d’unités en 2019, il devrait s’en vendre 11 millions en 2025 en Europe. Si vous souhaitez opter pour le modèle Surpass, cela tombe bien, il bénéficie d’une belle promotion sur Cdiscount. Vendu 599€, il est également éligible aux aides de l’Etat ou de vos collectivités locales. Présentation.

Un vélo électrique confortable

Idéal pour les déplacements urbains et péri-urbains, le Surpass est un vélo mixte équipé d’un dérailleur Shimano à 6 vitesses. L’enjambement étant assez bas, il facilite les arrêts fréquents et la remise en selle. Grâce à sa position de conduite droite, il permet de longs déplacements sans peine. L’assistance électrique qui se déclenche dès les premiers tours de roues facilite encore vos déplacements. De plus, il dispose de trois modes de vitesse, accessibles grâce à un bouton unique.

Un vélo électrique pratique

Avec sa batterie amovible, plus besoin de trouver une borne, il suffit d’emporter la batterie chez vous et de la laisser se charger tranquillement. La batterie du Surpass possède une autonomie de 40 kilomètres, variable en fonction du poids supporté par le vélo, du parcours emprunté et évidemment de l’utilisation de l’assistance électrique.

Vitesse et sécurité

Le Surpass dispose d’un moteur de 250 W qui se trouve dans le moyeu de la roue arrière et détache dès que vous enclenchez le pédalage. Le moteur se coupe dès que vous arrêtez de pédaler ou lorsque la vitesse maximum autorisée en France (25 km/h) est atteinte. Pour la sécurité, le Surpass dispose de freins à disques qui diminuent la distance de freinage. Concernant l’éclairage, car être vu c’est primordial, vous pourrez compter sur des feux avant et arrière puissants. Enfin, un écran LCD permettra d’allumer ou d’éteindre le dispositif et de choisir entre 3 niveaux d’assistance. Il permet également de contrôler le niveau de charge de la batterie et l’éclairage des feux.

Vélo Électrique SURPAS 26″ à 599.99€

Les caractéristiques techniques du Surpass

Vélo de ville à assistance électrique 26′;

Dérailleur 6 vitesses SHIMANO;

VAE 26′ 250W;

Batterie 10Ah jusqu’à 40km;

Roues 26′ gonflables;

Batterie amovible;

Système de freinage par freins à disques;

Ecran central LCD avec jauge batterie et mode de vitesse engagé;

Porte-bagages;

Béquille;

Sonnette;

Réflecteurs sur les roues avant et arrière.

Le CERTIFICAT DE CONFORMITE est disponible dans l’emballage avec le vélo ou en téléchargement sur le site www.surpass.fr dans l’espace « Notices & Guides d’utilisation ». Vous pouvez aussi retrouver les informations de la marque sur leur chaîne YouTube, Surpass France.

