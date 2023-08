Hitway BK5 : un vélo électrique pliable à moins de 400 €, c’est possible avec cette (folle) promotion

La rentrée approche et si vous êtes parents, vous recherchez peut-être un moyen de transport écologique et pas cher pour vos ados qui se rendront au collège ou au lycée. Si la distance n’est pas trop importante ou que vous habitez un endroit mal desservi par les transports en commun, pourquoi ne pas investir dans un vélo électrique ? Ces nouveaux moyens de transport connaissent un essor considérable depuis quelques années, par conséquent, les prix deviennent très accessibles. C’est, par exemple, le cas du vélo électrique pliable 16″ de la marque Hitway, vendu en ce moment au prix de 399 €* au lieu de 999 € chez Cdiscount. Une offre vraiment spéciale, qui ne sera sans doute pas éternelle. Présentation.

Présentation du vélo électrique pliable 16 pouces Hitway

Ce que l’on repère en premier sur ce vélo électrique, c’est son design moderne et ingénieux. En effet, il se dote d’un joli cadre en acier au carbone Q195 haute résistance, qui combine robustesse et légèreté tout en conservant un aspect très esthétique. Pliable, il est l’allié parfait de ceux qui ont de petits déplacements à faire et dont le point de chute est un espace plutôt restreint, comme les garages à vélo des lycées par exemple. Côté technique, il se dote d’un moteur puissant de 250 W, alimenté par une batterie au lithium de 8,4 Ah / 36 V. Homologué en France évidemment, il peut atteindre les 25 km/h autorisés en assistance au pédalage. Quant à son autonomie, elle est de 70 km dans des conditions optimales. Ce vélo peut, en outre, gravir des pentes de 25°. Ce qui reste raisonnable pour une conduite en ville.

Technologie et Sécurité au Rendez-vous

Côté technologie, il s’équipe d’un écran LCD haute définition situé sur le guidon, qui fournit des informations essentielles en temps réel telles que le niveau de la batterie, la vitesse actuelle et le kilométrage parcouru. Et côté sécurité, puisqu’il est en particulier destiné à la ville, il s’équipe d’un système d’éclairage avant à LED haute luminosité, garantissant une visibilité accrue la nuit. Des réflecteurs intelligemment placés à l’arrière et sur les côtés assurent que le cycliste reste visible par les piétons et les véhicules environnants. De plus, associés à des freins électroniques, les freins à disque avant et arrière garantissent un arrêt en toute confiance, et le moteur se désactive automatiquement lors du freinage.

Que faut-il savoir de plus sur le vélo électrique pliable 16 pouces Hitway ?

Ce vélo électrique ne se contente pas de performances exceptionnelles, il propose également une expérience de conduite confortable pour une variété de tailles et d’âges. Les hauteurs de selle et de guidon sont réglables, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur position de conduite idéale. Que ce soit pour une balade relaxante en mode pédalage assisté ou pour une accélération en mode cyclomoteur, ce vélo s’adapte à tous les besoins. En choisissant ce vélo électrique, qui est actuellement disponible à un prix défiant toute concurrence, vous choisissez la fiabilité, la robustesse et les déplacements agréables et en toute sécurité.

Peu importe l’âge du cycliste, ce vélo Hitway saura s’adapter à tous les besoins citadins. Bien entendu, il peut aussi être utilisé en campagne, dans la limite de 70 km d’autonomie. C’est une offre à ne manquer sous aucun prétexte : 399 € au lieu de 999 €, du jamais vu et pourtant ce n’est pas encore Noël ! Si vous préférez le payer plus cher, sachez qu’il est également disponible à 579,99 € chez Conforama et 549,99 € sur Amazon.

*Les prix ont été relevés le 24 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales