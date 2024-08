La batterie résidentielle Anker SOLIX (et les panneaux solaires) sont en promotions (-300 €)

La rentrée s’annonce, et avec elle, le retour des factures à payer, et de futures hausses de différents postes clés. En février 2024, les tarifs de l’électricité avaient connu une très forte hausse, qui a mis certains dans l’embarras ! Pour que ce type de mauvaise surprise ne se réitère pas, vous envisagez peut-être l’installation de panneaux solaires Plug & Play, couplés à des batteries résidentielles. Eh bien, j’ai une bonne nouvelle pour vous : Anker casse les prix sur de nombreux produits jusqu’au 25 août 2024 inclus. J’ai choisi de vous présenter trois des produits en promotion lors du « Anker SOLIX FanFest », néanmoins, la plupart des autres solutions de batteries, ou de panneaux solaires, sont en promotion sur cette page. Découverte.

Anker SOLIX panneau solaire Plug & Play (890 W IBC)

Le panneau solaire Anker SOLIX propose une solution Plug & Play ultra-performante avec une capacité de 890 W. Facile à installer en seulement deux heures, il est équipé de supports de fixation au sol (notre test est disponible ici). Son design noir élégant et moderne s’intègre parfaitement dans tout environnement. Grâce à un rendement optimal de 25 % et une garantie de puissance de 88,8 % sur 30 ans, il permet d’économiser jusqu’à 3 488 € sur cette période. De plus, vous pouvez suivre les performances en temps réel via l’application Anker. Achetez cet article au prix de 899 €* au lieu de 1 099 € grâce au code : WS24DEAL200

Anker SOLIX BP1600 batterie additionnelle

La batterie additionnelle Anker SOLIX BP1600 est une solution idéale pour étendre la capacité de votre système, compatible uniquement avec la Solarbank 2 E160 Pro/Plus. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq batteries pour encore plus d’énergie. Résistante aux températures extrêmes (-20 °C à 55 °C) et certifiée IP65, elle est protégée contre l’eau et la poussière. Sa durée de vie est impressionnante avec 6 000 cycles de charge et 10 ans de garantie. Achetez cet article au prix de 750 €* au lieu de 899 € grâce au code : WS24DEAL149

Anker SOLIX C1000 générateur solaire + panneau solaire

Avec l’électricité HyperFlash, plus besoin d’attendre des heures pour recharger : votre appareil est à 100 % en seulement 58 minutes ! Grâce à la technologie durable InfiniPower, il est conçu pour durer, et ses batteries LFP assurent jusqu’à 3 000 cycles. Résistant aux chocs, il est parfait pour une utilisation quotidienne pendant 10 ans. Vous pouvez aussi le recharger à l’énergie solaire, avec une puissance maximale de 600 W. Il alimente 99 % des appareils ménagers grâce à ses neuf prises variées, et tout est contrôlable via une application intelligente. De plus, les composants sont de qualité industrielle, avec un contrôle intelligent de la température pour une sécurité maximale. Achetez cet article au prix de 918 €* au lieu de 1 258 € grâce au code : WSTDFANB1761A2

