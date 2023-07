La tondeuse Yard Force est à seulement 400 € (au lieu de 650 €), un inédit pour ce robot autonome et connecté

Vous êtes peut-être parmi ceux qui souhaitent avoir un gazon parfait et vous ne supportez pas qu’un brin d’herbe dépasse. Cependant, vous n’avez pas les moyens de vous offrir les services d’un jardinier et la corvée de la tonte vous revient de droit ! Et si, au lieu de pousser la tondeuse, vous vous offriez les services d’un robot tondeuse connecté, qui pourrait même tondre la pelouse pendant que vous bronzez sur la plage ? Cela tombe bien, juste avant les vacances, Leroy Merlin casse les prix sur le modèle Yard Force SA650b ! Et nous vous présentons immédiatement ce modèle, ses points forts et ce qu’il faut savoir avant d’utiliser un robot tondeuse !

Présentation du robot tondeuse connecté Yard Force SA 650B

Avec le robot tondeuse SA650B de Yard Force, entretenir votre jardin n’aura jamais été aussi facile. Doté de fonctionnalités avancées et d’une grande autonomie, ce robot tondeuse vous permettra d’obtenir un gazon resplendissant sans le moindre effort de votre part. Le SA650B est spécialement conçu pour les pelouses jusqu’à 650 m². Une fois les câbles de périmètre installés et le temps de tonte sélectionné, le robot commencera à tondre automatiquement votre pelouse. Ce robot tondeuse connecté dispose d’une largeur de coupe de 18 cm et sa hauteur de coupe varie de 20 à 60 mm, ce qui vous laisse le choix entre un gazon ultra court ou plus haut. La tondeuse robot est actuellement en promotion sur Cdiscount à 400 € au lieu de 699 €, sur Leroy Merlin à 449,99 €, sur Amazon à 499 € et à 649,99 € sur le site officiel.

Et côté performance et autonomie, cela donne quoi ?

Le Yard Force SA650B est équipé d’une batterie Samsung Li-Ion 28 V/2 Ah, qui lui confère une autonomie impressionnante de 60 min. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de recharger fréquemment le robot. De plus, son moteur « brushless » garantit des performances élevées tout en réduisant le bruit de fonctionnement. Grâce à ses capteurs de soulèvement et d’obstacles intégrés, le robot tondeuse peut naviguer sans encombre dans votre jardin, s’adaptant aux pentes jusqu’à 40 %.

Ainsi, que votre terrain soit vallonné ou parsemé d’obstacles, le SA650B fera face à tous les défis pour vous offrir un résultat optimal. Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, le SA650B peut être contrôlé à distance via une application dédiée sur votre Smartphone. Vous pouvez donc programmer les heures de tonte, ajuster les paramètres de coupe et surveiller l’état d’avancement de la tonte, où que vous soyez dans votre maison.

La fonction mulching, un atout indispensable !

Le SA650B est équipé d’une fonction mulching, qui permet de re-disposer l’herbe fraîchement coupée sur le sol. Cela permet de nourrir le gazon en lui restituant des nutriments tels que le nitrogène. Vous obtiendrez ainsi un gazon plus sain et plus dense, sans avoir à vous soucier de la collecte des déchets de tonte. Lors de l’achat du SA650B, Yard Force vous fournit un pack complet pour une utilisation facile. Vous trouverez une station de chargement pour recharger rapidement le robot, un câble périmétrique pour délimiter les zones de tonte et des piquets pour fixer le câble. Il est aussi livré avec des lames de rechange et des connecteurs pour assurer un entretien continu de votre robot tondeuse.

Où acheter une tondeuse Yard Force au prix le moins cher ?

La tondeuse robot est actuellement en promotion sur plusieurs boutiques actuellement, voici la liste par ordre croissant :

Comment utiliser un robot tondeuse, sans risque pour les animaux ?

Les petits animaux adorent traverser votre pelouse au petit matin ou à la tombée de la nuit. C’est notamment le cas des hérissons, qui ne sont pas des animaux très rapides et qui peuvent se faire percuter par les robots tondeuses. Dorénavant, la plupart des modèles peuvent les éviter et s’arrêter si ils les rencontrent, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour éviter de blesser ou de tuer ces petits animaux qui investissent votre pelouse, il est conseillé de ne pas programmer le robot tondeuse à l’aube ni au crépuscule. Les robots tondeuses sont de vrais alliés pour les propriétaires de gazon, mais ils peuvent aussi être meurtriers pour ces animaux et, par conséquent, présenter un danger pour la biodiversité locale.