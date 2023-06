Cette tondeuse autonome passe sous la barre des 500 €, vous attendez quoi pour confier votre pelouse à un robot ?

L’entretien d’une pelouse demande du temps, de l’énergie et un peu de courage pour s’atteler à la tâche. Pour la plupart d’entre nous, c’est une corvée que nous nous devons d’effectuer pour conserver un jardin accessible. Certains diront qu’il ne faut pas tondre pour favoriser la biodiversité. Certes, c’est entendable, mais il faut quand même pouvoir accéder à son abri de jardin, sans avoir besoin de se prendre pour Tarzan, non ? Pour vous éviter cette contrainte, il existe désormais des robots tondeuses, qui peuvent effectuer le travail à votre place. Et si vous optiez pour la Yard Force – Robot Tondeuse SA650B ? Cela tombe bien, elle est en promo actuellement : 499 € au lieu de 699 € sur Cdiscount. Découverte.

Quels sont les points forts de la tondeuse robot Yard Force – Robot Tondeuse SA650B

La tondeuse robot Yard Force SA650B est un choix idéal pour l’entretien de votre pelouse. Avec une surface de tonte allant jusqu’à 650 m², elle est capable de prendre en charge des jardins de taille moyenne sans effort. Sa maniabilité et sa facilité d’installation en font un outil pratique pour tous les propriétaires de jardin. La tondeuse est équipée d’un moteur « brushless » alimenté par une batterie Samsung Li-Ion 28 V, procurant une puissance fiable et durable. Les lames tranchantes garantissent une coupe parfaite de votre pelouse. Elle peut même s’adapter aux pentes jusqu’à 40 %, vous permettant d’obtenir un résultat uniforme, même sur un terrain accidenté. Avec une autonomie de 60 min, cette tondeuse robot vous garantit une performance fiable pour terminer la tonte de votre jardin sans interruption.

Ses caractéristiques techniques

La tondeuse robot est dotée d’une puissance de 28 V/2 A, procurant une performance solide pour l’entretien de votre pelouse. Son diamètre de coupe de 18 cm permet une couverture efficace, réduisant le temps requis pour tondre votre jardin. Le système de coupe de la tondeuse est composé de trois lames en acier et offre également la fonction de mulching. Cette option permet de hacher finement l’herbe coupée et de la redistribuer sur la pelouse, favorisant ainsi la croissance saine de l’herbe.

De plus, la hauteur de coupe est réglable, offrant une flexibilité de 20 mm à 60 mm pour s’adapter à vos préférences de tonte. Le dispositif est équipé de capteurs d’obstacle qui lui permettent de détecter les obstacles sur son chemin, de capteurs de soulèvement qui arrêtent immédiatement les lames si le corps de la tondeuse est soulevé de la surface, et de capteurs de retournement qui le font pivoter lorsqu’il se trouve dans une situation de retournement. La tondeuse robot est actuellement en promotion sur Cdiscount à 499 € au lieu de 699 €, sur Amazon à 453,72 € et Leroy Merlin à 519,99 €.

Robot tondeuse : attention aux hérissons

Les tondeuses robots peuvent représenter un danger pour les hérissons et d’autres petits animaux présents dans votre jardin. En raison de leur conception automatisée, ces tondeuses peuvent ne pas détecter la présence d’animaux qui se cachent dans l’herbe pendant la tonte. Les hérissons, en particulier, sont de créatures nocturnes qui se déplacent souvent lentement et se cachent dans les buissons ou les hautes herbes durant la journée. Malheureusement, leur petite taille et leur comportement de se rouler en boule pour se protéger peuvent les rendre vulnérables aux lames de la tondeuse.

Pour éviter de blesser un petit hérisson, n’allumez jamais votre tondeuse la nuit, c’est le moment où ils sont les plus actifs. Avant de lancer la tondeuse, assurez-vous de vérifier si des hérissons ou d’autres animaux se cachent dans la zone de tonte. Vous pouvez également créer des zones de protection dans votre jardin en laissant des zones non tondues. Ces endroits leur serviront de refuges et seront un havre de paix pour les insectes et pour la petite faune.

