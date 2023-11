L’aspirateur balai (eau et poussière) JIMMY HW9 passe sous la barre des 200 € grâce à cette double promotion

Vous n’êtes pas fans des aspirateurs, robots laveurs, ou la configuration de votre maison ne s’y prête pas ? Vous pourriez peut-être opter pour un aspirateur eau et poussière sans fil, qui certes, aura besoin de vous pour le passer, mais qui serait un gain de temps considérable. De plus, il vous permettra d’économiser de l’eau et de l’électricité. Oubliez le seau d’eau à transporter dans toute la maison, vous aurez tout à portée d’aspirateur pour une maison propre à chaque fois que vous le souhaiterez. Découvrez vite l’aspirateur eau et poussière JIMMY HW9 vendu au prix de 249,99 € sur le site Geekmaxi, mais vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50 € (prix final de 199 €) grâce au code suivant : 9c9TXVeu. Un petit aspirateur puissant qui vous rendra de fiers services.

Présentation de l’aspirateur et poussière JIMMY HW9

Les dernières avancées technologiques en matière de nettoyage ont trouvé leur incarnation dans l’aspirateur JIMMY HW9. Pour cela, il se dote d’un puissant moteur étanche à forte puissance de 300 W. Cet aspirateur réinvente l’expérience de nettoyage et s’inscrit dans l’esprit novateur de la marque JIMMY. Si l’on focalise sur le moteur étanche, on s’aperçoit qu’il est fabriqué en alliage de magnésium, une avancée significative en matière d’aspirateurs sans fil. Complètement scellé et étanche, il améliore l’efficacité de l’aspiration de 35 % à 50 %. De plus, avec un poids réduit de 35 %, cet aspirateur devient remarquablement léger et facile à manœuvrer. Ce qui n’est pas toujours le cas de ce type d’aspirateur, parfois difficiles à manier, notamment par les plus âgés d’entre nous. Du côté de l’aspiration et du lavage, il lave et aspire en un seul passage. Pour parvenir à cette situation, il s’équipe d’un rouleau de brosse composite pour sols durs et deux modes de nettoyage. Le JIMMY HW9 excelle dans le nettoyage des sols en éliminant efficacement la saleté, les cheveux, la graisse, les résidus alimentaires, et autres débris humides et secs. Le mot qui le définit le mieux serait peut-être polyvalent. C’est un allié incontournable pour garder des soles toujours propres et sains, même si vos amis à quatre pattes ont l’habitude de souiller vos sols à longueur de journée.

Une maniabilité à toute épreuve et un autonettoyage pratique

Au cœur des performances remarquables du JIMMY HW9 se dévoile une ingéniosité de conception visant à optimiser votre expérience de nettoyage. C’est notamment le cas de sa flexibilité exceptionnelle et de sa capacité de rotation atteignant près de 180 degrés. Cette caractéristique unique permet à l’aspirateur de s’aplatir, offrant ainsi un accès sans effort aux espaces sous les meubles, ou sous les escaliers. Le nettoyage des zones difficiles d’accès devient par conséquent une tâche aisée, simplifiant votre routine de nettoyage quotidienne. De plus, il s’équipe d’une tête de brosse exclusive, conçue pour garantir un nettoyage sans laisser de traces le long des murs et dans les coins. Et, ce n’est pas fini : le JIMMY HW9 révolutionne également l’expérience du lavage des sols avec son système de pulvérisation d’eau visible et autocontrôlé. Vous avez désormais le contrôle total sur le moment et le lieu où vous souhaitez pulvériser de l’eau, vous permettant de personnaliser le lavage de vos sols. De plus, l’autonettoyage sans contact, activé d’une simple pression, garantit une hygiène maximale sans aucun effort de votre part.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur laveur sans fil JIMMY HW9 ?

L’écran LED intégré se démarque en fournissant des informations en temps réel, allant du temps de fonctionnement restant au mode d’alimentation, tout en alertant sur d’éventuels rappels d’erreur. Cette interface intelligente assure une utilisation intuitive et une gestion efficace de l’aspirateur. Il se dote de plus d’une batterie amovible qui accroit encore sa flexibilité, en permettant de le ranger, puis de mettre sa batterie en charge discrètement. De plus, cela évitera de consommer de l’électricité inutilement en le laissant constamment branché, par exemple. Il faudra tout de même penser à recharger la batterie entre chaque utilisation pour 4 à 5 heures de charge. Du côté des réservoirs, il s’équipe de réservoirs d’eau double de grande capacité avec des réservoirs d’eau propre et sale spécieusement conçus. De plus, le réservoir d’eau propre, est doté d’un matériau antibactérien à ions d’argent, qui assure une stérilisation à long terme, contribuant ainsi à maintenir un environnement propre et hygiénique. Du côté des décibels, son moteur innovant permet de réduire les bruits, comparé à un modèle de gamme similaire. Enfin, la collecte séparée des déchets solides et liquides simplifie le processus de nettoyage tout en évitant tout risque de colmatage. Cette solution pratique renforce l’efficacité de l’aspirateur et simplifie la maintenance régulière.

Toutes ses caractéristiques techniques :

Le modèle HW9 de JIMMY incarne l’excellence dans le monde des aspirateurs, propulsant le nettoyage domestique vers de nouveaux sommets. On vous l’a déjà dit, il se dote d’une puissance nominale impressionnante de 300 W et d’un moteur sans balais étanche alimenté par une tension de 25,2 V, le HW9 garantit une puissance constante pour répondre à tous vos besoins de nettoyage. La conception intelligente du HW9 se reflète dans ses capacités polyvalentes, avec une capacité CWT/DWT de 0,4/0,4 L pour une collecte efficace des déchets solides et liquides. Son temps de charge rapide de 4-5 heures prépare l’aspirateur à des sessions de nettoyage prolongées. L’autonomie du HW9 est de 20 minutes en mode tapis et 30 minutes en mode sol dur. Avec un affichage LED intuitif, vous pouvez surveiller en temps réel des informations cruciales telles que le temps de fonctionnement restant, le mode d’alimentation, et les rappels d’erreur. Notez enfin que le HW9 JIMMY ne possède ni assistant vocal, ni capteur de poussière, mais qu’il reste apte à faire ce que nous lui demandons : nettoyer vos sols, sans fioritures. En y réfléchissant bien, a-t-on réellement besoin d’un assistant vocal sur un aspirateur ? Il ne dispose pas non plus de brosse à tapis, mais son rouleau de brosse composite pour sols durs, nettoie tout aussi efficacement les sols de la saleté, des cheveux, de la graisse, des résidus alimentaires et d’autres débris humides et secs.

À propos de Jimmy

La marque JIMMY, affiliée à KingClean Electric Co., Ltd, s’engage à créer une qualité de vie saine pour les utilisateurs du monde entier. Avec une expertise de 29 ans dans l’industrie du nettoyage de l’environnement depuis sa fondation en 1994, KingClean Electric Co., Ltd est reconnue comme l’une des plus grandes entreprises de développement et de fabrication d’aspirateurs au monde depuis 19 ans, à compter de 2004. Dotée d’une équipe de plus de 800 ingénieurs en recherche et développement, la société génère environ 200 nouveaux brevets chaque année, cumulant ainsi plus de 1800 brevets au total. En outre, elle s’engage dans le développement d’approximativement 100 nouveaux produits annuellement. JIMMY se distingue par son engagement envers l’innovation technologique continue, axée sur la création d’appareils d’entretien des sols novateurs. Que pensez-vous de ce bon plan sur l’aspirateur balai JIMMY HW9 ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez