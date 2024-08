Le carport avec panneaux solaires Habitat et Jardin (4,1 kW) est à -25 % chez Castorama

Depuis quelques mois, un accessoire fait fureur chez les particuliers, le carport solaire. Est-ce l’augmentation possible des tarifs de l’électricité, qui nous incite à trouver des alternatives aux énergies fossiles ? Je l’ignore, mais les carports solaires offrent néanmoins une solution pratique et deux en un pour celles et ceux qui ne peuvent pas installer de panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Si vous aussi, vous avez l’intention d’investir dans ce type d’aménagement extérieur, je vous propose de découvrir ce carport solaire Habitat et Jardin, vendu au prix de 4 068 €* au lieu de 5 473,11 € sur le site Castorama.fr**. Voilà une solution intelligente de produire de l’électricité gratuite, pour votre voiture, garée juste en dessous. Présentation.

Un carport photovoltaïque de 4,1 kW

Le carport solaire Habitat et Jardin, en aluminium, de couleur grise, se distingue par sa solidité et sa conception innovante. La structure se dote de neuf renforts muraux et intègre des panneaux photovoltaïques robustes en aluminium, assurant une production d’énergie fiable. Sa structure est conçue pour résister aux intempéries, avec une toiture étanche inclinée à 15° et une résistance au vent allant jusqu’à 30 m/s. Les dimensions hors tout sont de 366 × 556 × 366 cm, avec six poteaux de 10 × 10 cm, garantissant un abri sécurisé pour vos véhicules. Le système est également équipé d’un dispositif de drainage et d’une gouttière pour une évacuation efficace de l’eau, tout en étant protégé contre les UV et la rouille.

Une alternative aux panneaux solaires de toiture

Un carport est un abri ouvert pour garer une voiture. C’est un dispositif plus rapide à construire qu’un garage traditionnel. De plus, les carports sont appréciés, car ouverts, ils laissent une perspective visuelle plus agréable qu’un garage avec quatre murs. Les toits de ces carports présentent toutes les conditions pour accueillir des panneaux photovoltaïques, et évitent les installations sur la toiture de la maison. Et, évidemment, les panneaux solaires sur le toit du carport assurent la recharge d’un véhicule électrique, voire, offrent une production d’appoint pour l’électricité de la maison. Pour ce carport, les panneaux photovoltaïques inclus proposent une puissance stable de 410 W par panneau, même en conditions de faible ensoleillement, avec une garantie de production de 84,8 % à 25 ans.

Quelles autorisations pour installer ce carport solaire ?

Le carport solaire est soumis à plusieurs autorisations légales. Tout d’abord, avant d’entamer les travaux, vous devrez effectuer une déclaration préalable de travaux en mairie pour un carport dont la surface est comprise de 5 à 20 m². Au-delà de 20 m², le permis de construire est obligatoire. Et, en termes de production d’électricité, d’autres obligations s’imposent auprès d’Enedis. Ainsi, pour une installation avec revente partielle ou totale de la production, vous devez obtenir :

Un CRAE : Contrat de Raccordement d’Accès et d’Exploitation

Une PDR : Proposition De Raccordement de la part d’Enedis

La mise en service de votre installation

Un contrat d’achat auprès d’EDF OA.

Si le carport solaire fourni de l’électricité consommée en totalité et que vous ne revendez par le surplus, vous devez signer, auprès d’Enedis, une CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection). Je vous rappelle l’offre en cours : Castorama.fr** propose ce carport solaire Habitat et Jardin au prix de 4 068 €* au lieu de 5 473, 11 €, soit une économie de 1 405,11 € ! Un prix intéressant, non ? C’est peut-être, pour vous, le moment d’économiser à l’approche de l’hiver et du retour du chauffage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 11 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

**Le carport solaire présenté est disponible uniquement en ligne et sera livré chez vous dans un délai de 18 à 20 jours ouvrés. Il est vendu et expédié, par un vendeur tiers : Habitat et Jardin.