Le vélo électrique pliable KUGOO Kirin V1 est à seulement 371,93 €, il va être (très) difficile de trouver moins cher

Le marché des vélos, des trottinettes ou des scooters électriques évolue sans cesse. Ces nouveaux engins de mobilité deviendront probablement nos moyens de transport à l’avenir, si l’on y ajoute les voitures électriques. La marque Kukirin propose un drôle d’engin, qui peut être un vélo électrique et donc rouler à 25 km/h, ou un scooter et atteindre les 45 km/h. Actuellement vendu au prix de 371,93 €* sur Cdiscount, il se révèle performant, maniable et adapté à la ville, comme à la campagne ou à la montagne. Découvrons ensemble l’étonnant vélo électrique pliable KUGOO Kirin V1.

Présentation technique du vélo électrique pliable KUGOO Kirin V1

Ce vélo électrique impressionne par ses caractéristiques de pointe. Son moteur à courant continu sans balais de 48 V 400 W offre une puissance exceptionnelle, propulsant le vélo à une vitesse maximale de 40 km/h. Sa batterie au lithium de 48 V 7.5 Ah permet des trajets étendus, atteignant jusqu’à 45 km en mode cyclomoteur et 25 km en mode électrique, avant de nécessiter une recharge de seulement 6 h grâce à son chargeur de 54,6 V. Les freins à disque assurent un freinage efficace avec une distance d’arrêt de seulement 3 m, offrant une sécurité accrue.

De plus, les pneumatiques de 14 pouces et la vitesse de rotation maximale de 680 tr/min garantissent une conduite confortable et stable. L’écran LED affiche en temps réel la capacité de la batterie pour un suivi facile de l’autonomie. Avec une charge maximale de 120 kg et un couple de sortie maximale de 17A≥18 Nm, ce vélo électrique est prêt à répondre à tous vos besoins de mobilité.

Les autres atouts du vélo électrique pliable KUGOO Kirin V1

Ce vélo électrique pliable est équipé d’une gamme de fonctionnalités qui améliorent la sécurité, le confort et la praticité. Sa selle est spécialement conçue pour offrir un soutien optimal. Les pneus de 14 pouces sont fabriqués dans une matière innovante et antidérapante. Ils garantissent une adhérence exceptionnelle, et assurent une conduite stable et sécurisée. Ils autorisent aussi le cycliste à emprunter toutes sortes de terrain, de la route goudronnée bien lisse, jusqu’aux sentiers montagneux escarpés.

La sécurité du pilote est assurée par des freins à disque avant et arrière de haute fréquence. Une distance de freinage de 3 m est nécessaire à ce vélo électrique, à vous, donc, d’anticiper sur votre conduite. Toujours concernant la sécurité, il s’équipe de phares à LED puissants, qui vous permettent de voir et d’être vue en cas de conduite de nuit. Le vélo électrique pliable se destine à ceux qui ne possèdent pas de garage ni de box pour l’entreposer. En effet, il se plie en quelques secondes et peut donc se glisser dans un ascenseur ou trouver sa place sur un balcon. En cas d’entreposage à l’extérieur, nous vous conseillons d’opter pour une housse de rangement afin de le protéger des intempéries.

Toutes les caractéristiques techniques

Moteur : 48 V 400W, moteur à courant continu sans balais

Charge maximale : 120 kg

Vitesse maximale : 40 km/h

Portée maximale : jusqu’à 45 km/h (mode cyclomoteur) ou 25 km/h (mode électrique)

Batterie : batterie au lithium 48 V 7.5 AH

Temps de charge : 6 h

Tension du chargeur : 54,6 V

Frein : Frein à disque

Distance de freinage : 3 mètres

Pneu : pneu pneumatique de 14 pouces

Vitesse de rotation maximale : 680 tr / min

Tension nominale du moteur : 48 V

Couple de sortie maximal 17A≥18 Nm

Chargeur : 54,6 V

Écran LED : affichage de la capacité de la batterie

En mode scooter électrique, la vitesse étant de 45 km/h, l’obtention du permis AM (ex BSR) pourrait s’avérer nécessaire. Renseignez-vous afin d’éviter une contravention sévère pour conduite sans permis.

*Le prix a été relevé le 24 septembre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

