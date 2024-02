Les serrures biométriques RUILON sont en fortes promotions sur ce marketplace

Les vacances d’hiver approchent et vous aurez la chance de partir une semaine à la montagne. Saviez-vous que les vacances scolaires étaient les périodes privilégiées des cambrioleurs ? Et, lorsque vous rentrez, catastrophe, votre maison est dévastée… Nous vous proposons de sécuriser votre habitation grâce à deux modèles de serrures intelligentes qui vous permettront de filtrer les entrées, mais également de savoir qui est passé chez vous en votre absence. Les promotions durent jusqu’au 13 février inclus, après, il sera trop tard. Découvrons ensemble ces deux serrures intelligentes. C’est parti.

Présentation du cylindre de serrure de porte électronique intelligent Touch41

Le Touch41 est une serrure biométrique sans clé proposant cinq méthodes de déverrouillage, dont l’empreinte digitale, l’application Bluetooth, la carte RFID et plus encore. Cette serrure en alliage de zinc résistant à la corrosion, élégante et moderne, s’adapte à toutes les portes, idéale pour les bureaux, les appartements, les chambres, etc. Elle stocke localement les données, éliminant le besoin de dépendre du cloud. Contrôlez-la via une application dédiée pour iOS et Android, avec un suivi constant, un journal d’activité, et une alerte intelligente pour le niveau de batterie faible.

Le cylindre de serrure de porte électronique intelligent Touch41 (3 piles AAA 1,5 V non fournies) est au prix de 139,86 € au lieu 189 € (- 26 %) grâce au coupon de réduction RUILONFR04. L’expédition se fait depuis un entrepôt situé en Europe, et le produit est garanti 2 ans. Cette offre est valable jusqu’au 13 février 2024 à 23 h 59. Achetez le cylindre de serrure de porte électronique intelligent Touch41.

Présentation du cylindre de serrure de porte électronique intelligent SECBN51

Avec cette serrure intelligente, profitez de la reconnaissance d’empreintes digitales avec prise en charge de 100 empreintes, dont trois en tant qu’administrateurs. Utilisez également des cartes RFID (3 incluses, extensible jusqu’à 20), Bluetooth, déverrouillage USB et alimentation de secours via port USB (non rechargeable). L’installation est facile, remplaçant le cylindre mécanique sans perçage ni câblage, adaptée à des portes d’une épaisseur de 30 à 70 mm. La serrure électronique est sûre et fiable, résistante aux conditions météorologiques de -25 à 60 °C, étanche avec la norme IP65, et dispose d’une protection électrostatique jusqu’à 30 000 V.

En cas de batterie faible (inférieure à 20 %), un rappel est émis. La connexion Wi-Fi est possible, mais nécessite un boitier Wi-Fi supplémentaire. Le cylindre de serrure de porte électronique intelligent SECBN51 (3 piles AAA 1,5 V non fournies) est au prix de 139,30 € au lieu de 199 € (- 30 %) grâce au coupon de réduction RUILONFR09. L’expédition se fait depuis un entrepôt situé en Europe, et le produit est garanti 2 ans. Cette offre est valable jusqu’au 13 février 2024 à 23 h 59. Achetez le cylindre de serrure de porte électronique intelligent SECBN51.

Pourquoi acheter un cylindre de serrure intelligent ?

Les serrures connectées sont intéressantes pour plusieurs raisons, à commencer par le fait de ne plus avoir de clefs physiques. Combien sommes-nous à avoir déjà perdu nos clefs, ou à les chercher des heures avant de rentrer ? Pour les enfants qui doivent rentrer seuls, c’est une sécurité supplémentaire pour les parents. De plus, cela permet de donner l’accès à distance à un livreur, par exemple, si vous êtes absents lors de son passage. Enfin, la plupart des serrures connectées sont renforcées, et ajoutent une sécurité supplémentaire à votre domicile. Avec les promotions actuelles sur deux serrures de qualité, ce serait dommage de vous en priver, non ?