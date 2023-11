Les serrures connectées Welock (empreintes digitales, codes et RFID) sont en promo pendant le Black Friday

Lorsqu’il s’agit de sécurité dans nos logements, nous pensons immédiatement aux caméras de surveillance, et nous oublions souvent un élément essentiel : la serrure ! Eh oui, nous pouvons avoir des caméras ultraperformantes, si la serrure n’est pas sécurisée, cela n’empêchera pas forcément les cambrioleurs d’entrer. Connaissez-vous Welock, une entreprise spécialisée dans les serrures connectées, et intelligentes, qui feront de votre logement, un espace inviolable ? Pour le Black Friday, des dizaines de promotions vous attendent sur welock.com. Focus sur deux produits phares de la marque, eux aussi, en promotion. C’est parti.

La serrure à empreinte digitale Welock Fingerprint Smart Lock

Ouvrez votre porte en toute simplicité, que ce soit par empreinte digitale, carte RFID ou via l’application dédiée. Le système peut mémoriser jusqu’à 100 empreintes digitales, dont 3 avec des fonctions administratives, et permet d’associer jusqu’à 20 cartes. L’installation est simple, sans perçage, avec un remplacement facile du cylindre de serrure existant sur votre porte d’entrée ou d’appartement. Un affichage OLED vous communique des informations sur l’état de la batterie, les paramètres et les alertes.

La batterie pour le bouton électronique requiert 3 piles AAA 1,5 V, proposant une autonomie de 8 à 10 mois avec dix déverrouillages par jour. En cas d’urgence, comme un incendie, la porte peut toujours être ouverte de l’intérieur. La serrure à empreinte digitale Welock Fingerprint Smart Lock est actuellement disponible au prix de 132,30 € au lieu de 189 € en entrant le code de réduction BF30. Nous avons testé cette serrure connectée il y a quelques jours et nous l’avons noté 4,3/5.

La serrure de porte électronique avec mot de passe PCB41

Ce cylindre de serrure standard européen s’adapte à toutes les portes d’une épaisseur comprise de 50 à 100 mm. La mémoire permet l’enregistrement de jusqu’à 10 codes personnels. De plus, il est possible d’associer jusqu’à 20 cartes à la serrure. L’autonomie de la batterie atteint un an, avec un affichage OLED fournissant des informations sur l’état de la batterie, les paramètres et les avertissements. En termes de sécurité, le cylindre garantit une protection électrostatique allant jusqu’à 30 000 volts, est résistant aux éclaboussures avec un indice de protection IP65, et garantit la possibilité d’ouvrir la porte de l’intérieur en cas. Il peut effectuer jusqu’à 10 millions d’opérations de clôture et fonctionne dans une plage de températures allant de -30 °C à 60 °C. La serrure de porte électronique avec mot de passe PCB41 est actuellement disponible au prix de 104,30 € au lieu de 149 € en entrant le code de réduction BF30.

À propos de Welock

WELOCK figure parmi les principaux acteurs fournissant des solutions novatrices pour l’accès à domicile intelligent. Leur engagement se concentre sur la conception, la fabrication et la commercialisation de serrures de porte intelligentes depuis 2013, date de la création de l’entreprise. La marque Welock est dédiée à la promotion de produits haut de gamme pour une maison intelligente, dans le but de garantir aux utilisateurs une expérience de vie sûre et pratique. Au cœur du métier de Welock : les cylindres de serrure intelligents et les cylindres de serrure à empreintes digitales. L’entreprise fut aussi la première entreprise au monde à avoir intégré avec succès la technologie biométrique des empreintes digitales dans ses cylindres de serrure. Retrouvez toutes les offres disponibles pour le Black Friday, et de belles économies à réaliser pour une maison plus sûre.