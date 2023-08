Oubliez cette corvée, la tondeuse robot Villybot passe de 699,99 € à 499,99 € sur cette boutique de bricolage

La fin de l’été approche et celle des vacances pour certains aussi. Toutes bonnes choses ont une fin, et c’est pour mieux recommander l’année prochaine. Après de longues heures de route, vous imaginez pouvoir vous reposer un peu avant de reprendre le chemin du bureau. Toutefois, c’est une autre surprise qui vous attend : l’état de votre pelouse, transformée par les pluies fréquentes en forêt vierge. Si vous aviez eu un robot tondeuse, vous n’auriez pas rencontré ce petit désagrément au retour de vos vacances. Soyez donc prévoyant pour l’année prochaine. En cette fin d’été, les promotions sur les robots tondeuses autonomes vont bon train et c’est le moment choisi par Leroy Merlin. En effet, cette grande enseigne de bricolage casse les prix sur le robot tondeuse autonome Villybot qui est au prix de 499,99 €* au lieu de 699,99 €. Déjà en rupture sur Cdiscount, c’est une bonne affaire à ne pas manquer pour éviter la forêt vierge au retour des vacances l’année prochaine !

Présentation du robot tondeuse Villybot

Le robot tondeuse autonome Villybot 2.0 est le dernier-né de la marque en question. Conçu pour simplifier l’entretien de votre jardin, il se dote d’une conception intelligente et de fonctionnalités avancées. Ce robot tondeuse est parfait pour les pelouses d’une superficie jusqu’à 400 m². Doté d’une batterie puissante de 18 V avec une capacité de 2,5 Ah et un moteur à induction brushless, le Villybot 2.0 assure une performance durable et efficace. Vous pouvez personnaliser le programme de coupe selon vos préférences, avec des options journalières de 2 h, de 4 h ou de 6 h.

Que faut-il savoir de plus sur le robot tondeuse Villybot ?

Le robot tondeuse autonome Villybot 2.0 est livré avec une station de chargement, 3 jeux de lames de rechange, 100 m de câble pour délimiter la zone de tonte, 90 crochets d’attache et les clés pour la station. Le réglage de la hauteur de coupe est à portée de main grâce à un bouton central, permettant d’ajuster la hauteur de 25 à 50 mm. Si vous recherchez une protection supplémentaire pour votre robot tondeuse, un abri dédié est disponible en option.

La sécurité et la commodité sont primordiales avec le Villybot 2.0. Équipé de pare-chocs pour résister aux éventuels impacts, il intègre également des capteurs de pluie qui le guident automatiquement vers sa station en cas d’intempéries. L’analyse de la hauteur de l’herbe par les capteurs garantit une coupe adaptée, tandis que le système de mulching amélioré laisse votre pelouse avec un aspect impeccable. Enfin, le Villybot 2.0 s’équipe d’un système anti-vol pour éviter de vous retrouver dépourvu de votre allié tonte !

Quels sont les inconvénients d’un robot tondeuse ?

Attention, les robots tondeuses ne sont pas adaptés à tous les jardins et notamment à ceux qui comportent de nombreux obstacles ou de nombreux arbres fruitiers. Ces robots travaillent en autonomie, ils ne parviennent pas à détecter les petits objets qui jonchent la pelouse. Il devient donc impératif de veiller à ne pas laisser traîner lunettes de soleil, tuyaux d’arrosage ou jouets, par crainte qu’ils ne soient happés par les lames de la machine. Même si certains modèles sont équipés de capteurs d’obstacles, cette problématique persiste souvent. De plus, il faut absolument oublier le fonctionnement nocturne de ces appareils ! Les hérissons représentent un obstacle pour le robot tondeuse, mais il ne saura pas faire la différence avec un jouet qui traîne dans le jardin. C’est la mort assurée pour le petit hérisson, bien inoffensif. Les robots tondeuses sont parfaits pour des jardins plats et dénués d’obstacles, mais ils doivent être utilisés à bon escient, dans le respect de la biodiversité évidemment !

*Les prix ont été relevés le 20 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales