Senhill : l’évier de cuisine multifonction en acier inoxydable (avec lave-verre) à moins de 150 € sur ce marketplace

Alors que l’hiver approche, les travaux à l’extérieur attendront le printemps. Et c’est à l’intérieur que vous allez peut-être entamer un changement radical de certaines vieilleries que vous ne pouvez plus voir en peinture ! Dans votre cuisine, votre vieil évier en inox, rayé au fil du temps, vous exaspère et vous aimeriez apporter une petite touche de modernité à ce point central de votre maison. L’évier se doit d’être fonctionnel avant tout, mais depuis quelques années, il se modernise et devient aussi un objet décoratif. Pour allier la fonctionnalité à l’élégance, nous vous proposons de découvrir l’évier de cuisine Senhill, en acier inoxydable. Il est actuellement vendu au prix de 134,99 €* sur Amazon. Découverte.

Présentation de l’évier de cuisine Senhill

La marque, qui est une référence en la matière, présente un évier de cuisine exceptionnel conçu pour allier durabilité, fonctionnalité et esthétique. Fabriqué avec de l’acier inoxydable T304 de haute qualité, cet évier bénéficie de la nanotechnologie de pointe de l’industrie, garantissant une surface lisse et facile à nettoyer, résistante à l’oxydation et aux rayures, ainsi qu’antistatique. Les dimensions extérieures de 60 cm en largeur et 45 cm en avant-arrière procurent un espace généreux, tandis que les dimensions intérieures de 56 cm en largeur, 35,5 cm en avant-arrière et 20 cm de profondeur de cuve permettent une utilisation pratique.

L’évier est équipé d’une sous-couche d’absorption du son et de tampons silencieux épais en EVA, réduisant efficacement le bruit de l’eau et les vibrations pendant son utilisation. Par ailleurs, la ligne de guidage de l’eau en forme de X sur le fond incliné assure un écoulement rapide et sans obstruction. De plus, les coins arrondis R10 maximisent l’espace de travail et facilitent le nettoyage, proposant un look contemporain élégant.

Que faut-il savoir de plus sur cet évier ?

Cet évier de cuisine est également doté de fonctionnalités intelligentes, avec deux trous pré-percés permettant l’installation facile d’un robinet, d’un distributeur de savon, d’un rince-verre ou d’un dispositif de purification de l’eau. L’évier de la station de travail est compatible avec tous les styles de comptoirs et peut être installé et retiré sans endommager les surfaces. Avec son design soigné et ses caractéristiques innovantes, cet évier Senhill offre un ajout remarquable à votre cuisine, alliant praticité et esthétique de manière harmonieuse.

Il dispose par ailleurs d’un drainage en Vortex, avec une double couche anti-blocage et la séparation des déchets, ce qui évite les blocages d’aliments dans votre évacuation. Attention, l’évier est livré avec un panier de séchage argenté, un set de crépine d’écoulement et un distributeur de savon argenté, la robinetterie n’étant pas comprise dans le prix. L’évier Senhill est actuellement vendu à 134,99 €* sur Amazon et la livraison est gratuite.

Le mousseur de robinet, pour économiser sur votre facture

Le mousseur de robinet, souvent méconnu, mais redoutablement efficace, s’avère être un accessoire indispensable pour réaliser des économies d’eau au quotidien. En se fixant simplement à l’extrémité du robinet, ce petit dispositif a la capacité de mélanger l’eau avec de l’air, créant ainsi un jet aéré et doux. Ce procédé ingénieux ne compromet pas la pression de l’eau, mais réduit considérablement la quantité d’eau utilisée. En générant des gouttelettes d’eau plus fines, le mousseur garantit une sensation semblable à un flux régulier, mais avec une efficacité accrue. Les économies réalisées sont significatives, tant pour la facture d’eau que pour la planète. Et ces petits mousseurs de robinet coûtent moins de 5 € l’unité, c’est presque donné en comparaison avec les économies réalisées.

