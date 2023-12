Un prix complètement fracassé sur le poêle à bois Invicta Remilly (7 kW) à seulement 399,99 € (au lieu de 880,50 €)

L’hiver a débuté il y a quelques jours, et pour le moment, les températures restent assez douces pour la saison. Hormis dans les régions où la neige est présente dès le mois de décembre, nous n’aurons pas eu de « Noël Blanc » cette année. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui n’ont pas eu mailles à partir avec des routes glissantes, et pour nos économies, car le chauffage reste encore limité. Avec la promotion exceptionnelle que propose Cdiscount sur le poêle à bois Invicta Remilly 7 kW est au prix de 399,99 € au lieu de 880,50 €, un prix complètement fracassé, qu’il ne va pas falloir manquer. Des économies sur toute la ligne avec le choix du chauffage au bois, qui reste le combustible le moins cher du marché. Découverte.

Le poêle à bois Invicta Remilly 7 kW

Le poêle à bois Invicta Remilly incarne l’alliance parfaite entre puissance et efficacité énergétique pour le chauffage domestique. Avec une puissance électrique de 7 kW, il procure une chaleur optimale pour des espaces allant de 38 à 112 m², assurant un volume de chauffe de 93 à 280 m³. Fabriqué en France avec une construction entièrement en fonte, ce poêle se distingue par son rendement exceptionnel de 78 %. Il possède la certification Flamme Verte 7 étoiles, et répond aux normes environnementales les plus strictes, avec un taux de CO de seulement 0,12 %. Nous reviendrons ensuite sur cette certification. Le poêle permet une combustion prolongée jusqu’à huit heures. Avec des dimensions compactes de 80 × 43,6 × 36,4 cm et un poids de 72 kg, le poêle Invicta Remilly s’intègrera aisément dans tous les intérieurs.

Que faut-il savoir de plus sur le poêle à bois Invicta Remilly 7 kW ?

Ce petit poêle à bois acceptera des buches d’une taille maximale de 34 cm, et sera parfait pour une bonne flambée le soir venue. Il dispose d’un diamètre de buse de 150 mm qui garantit un échange thermique optimal. Par ailleurs, il sera plutôt adapté comme chauffage d’appoint, mais pourra aussi assurer le chauffage de plusieurs pièces en installant des diffuseurs de chaleur. Par exemple, il sera parfait pour contourner l’interdiction des cheminées à foyers ouverts. En le raccordant au conduit existant de votre cheminée, sa petite taille lui permettra d’être glissé sur l’évacuation des fumées. Cela pourrait aussi vous éviter de gros travaux.

Toutes les caractéristiques du poêle à bois Invicta Remilly 7 kW

Puissance : 7 kW

100 % fonte

Fabrication française

Rendement : 78 %

Taux de CO : 0,12 %

Flamme verte 7 étoiles

Longueur de bûches de 25 à 34 cm max

Combustion prolongée 8 heures

Poids : 72 kg

Diamètre de buse : 150 mm

Départ des fumées par le dessus

Dimension : 80 × 43,6 × 36,4 cm

Ouverture de la porte : Façade

Le label Flamme verte est un label de qualité proposé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et lancé en 2010. Pour obtenir ce label, gage de qualité, les appareils de chauffage doivent afficher les critères suivants :

Rendement énergétique : supérieur ou égal à 70 % ;

Émissions de monoxyde de carbone : inférieures ou égales à 0,3 2 % ;

Émissions de particules fines / inférieures à 90 mg/Nm3

Le poêle à bois Invicta Remilly 7 kW est au prix de 399,99 € au lieu de 880,50 € sur Cdiscount. Retrouvez toutes les informations sur ce label de qualité sur flammeverte.org.