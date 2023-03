Cette station d’énergie solaire constitue une solution d’alimentation efficace aussi bien à la maison qu’à l’extérieur (bateau, camping-car, etc.). Vous pouvez la recharger à l’aide des panneaux solaires monocristallins SP120 de la même marque ou via d’autres moyens selon les circonstances (prise murale 220 V, prise 12 V de la voiture…). En associant ce générateur solaire à une batterie externe B230, sa capacité peut s’étendre à 4 096 Wh. Dans cette rubrique, vous pouvez en apprendre plus sur cette offre exceptionnelle.

Une station d’énergie solaire portable de haute performante

Ce générateur solaire AC200MAX comprend un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 200 W et une batterie LiFePo4 de 2 048 Wh. Il peut être utilisé comme votre centre d’alimentation électrique principal lors de vos déplacements. Vous pouvez aussi l’installer dans votre habitation dans le but de réduire votre facture d’électricité annuelle. En effet, cette station d’énergie solaire est en mesure d’alimenter une multitude d’appareils électriques et électroniques selon leur consommation énergétique.

À titre d’exemple, elle peut faire fonctionner :

un grill électrique de 1 650 W pendant une heure ;

une lampe de 10 W durant 170 h ;

un sèche-cheveux de 500 W pendant 3 à 7 h ;

une machine à café de 800 W (jusqu’à 70 tasses).

Plusieurs appareils peuvent y être branchés simultanément grâce à ses nombreuses prises. Vous pouvez y trouver quatre prises de courant alternatif (AC), trois prises de courant continu (DC), cinq prises USB, deux chargeurs sans fil et un port d’allume-cigare 12 V.

Les moyens de rechargement de ce générateur solaire

Dans cette offre, cette station d’énergie solaire Bluetti est fournie avec trois panneaux solaires monocristallins SP12. Ainsi, vous pouvez la brancher directement à ces panneaux avec une puissance d’entrée de 900 W. Ces cellules photovoltaïques monocristallines de haute efficacité sont capables de transformer jusqu’à 23,4 % de la lumière en énergie solaire. Elles continuent de fournir de l’énergie même par un temps couvert. Cependant, il est préférable de les placer dans un endroit ensoleillé pour maximiser la production électrique. Avec leur revêtement ETFE et leur boîte de jonction IP65, ces panneaux solaires résistent aux rayures et aux projections d’eau. Grâce à leur conception pliable, ils se rangent facilement.

Pour plus de praticité, vous avez également la possibilité de recharger cette station d’énergie solaire via une prise murale 220 V, une prise 12 V de la voiture, un générateur électrique ou une batterie au plomb. En plus, il vous est possible d’utiliser les panneaux solaires et l’adaptateur secteur AC en même temps. Cette astuce vous permet d’atteindre 1 400 W en deux heures seulement.

La possibilité de prolonger l’autonomie de ce générateur solaire

C’est l’un des plus grands avantages de cette station d’énergie solaire portative. En effet, vous pouvez la coupler avec la batterie d’extension B230 de la marque Bluetti. Cette option vous permet de profiter d’une capacité de stockage d’énergie jusqu’à 4 096 Wh. En y branchant deux accumulateurs B230, cette capacité peut d’ailleurs remonter jusqu’à 6 144 Wh. Il est bon de noter que cette batterie externe LiFePo4 possède une durée de vie de plus de 3 500 cycles. Elle dispose d’un port d’entrée d’adaptateur secteur (500 W) avec lequel vous pouvez effectuer individuellement sa recharge.

Je profite de l’offre sur Leroy Merlin

Pour récapituler, ce pack comprend un générateur solaire AC200MAX, un module de batterie d’extension B230 et trois panneaux solaires PV120. Par ailleurs, il est livré avec un manuel détaillé afin de vous aider à l’installer et à l’utiliser de façon optimale. Cette offre est disponible sur Leroy Merlin à 4 255 € au lieu de 6 078.57 soit 1823,57 € de réduction. Une offre à ne pas manquer !