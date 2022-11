Vente Flash : La brosse à dents électrique Oclean Z1 Sonic est presque à moitié prix !

Le brossage des dents est un geste que nous sommes tous censés effectuer deux fois par jour, selon les recommandations site Ameli.fr. Les brosses à dents manuelles sont évidemment les plus utilisées, mais depuis quelques années, les brosses à dents électriques séduisent de plus en plus. Si vous aussi, vous avez envie de changer votre mode de brossage des dents, et de passer à l’électrique, la marque Oclean casse les prix sur le modèle Z1 Sonic Electric Toothbrush… Une brosse à dents incroyablement puissante, d’une efficacité redoutable, et avec une très grande autonomie. Découvrez ce bon plan et ne le manquez surtout pas !

Une super batterie très puissante.

Avec la batterie de l’Oclean Z1, ce qui est certain, c’est que vous n’aurez plus à vous soucier de son autonomie. En la rechargeant pendant deux heures seulement, vous obtiendrez une autonomie de 30 jours en utilisation normale. Si vous partez un mois en vacances, vous n’aurez donc pas besoin de vous encombrer du chargeur et pourrez profiter de sa gigantesque autonomie. De plus, si vous êtes du genre à avoir plusieurs Oclean Z1, une pour la vie de tous les jours et une pour les vacances, ou dans votre résidence secondaire, sachez qu’elle peut tenir 25 semaines entre deux charges ! Enfin, sa base s’avère très commode, car magnétique et en branchement USB, vous pouvez en conséquence l’emporter facilement avec vous, si votre séjour est supérieur à 30 jours.

Trois modes de nettoyage et 32 intensités différentes

Cette impressionnante brosse à dents électrique, étanche IPX7 vous procure trois modes de nettoyage, 32 niveaux d’intensité, et 14 schémas personnalisés pour le brossage des dents. Il suffit de configurer vos brossages préférés via l’application, puis de lancer le vôtre lorsque vous l’utilisez afin de répondre aux différentes exigences des dents et des gencives. Grâce à ces qualités, la brosse Oclean Z1 vous permet d’acquérir de bonnes habitudes de brossage au quotidien.

Une puissance redoutable !

Oclean Z1 propose une incroyable puissance de 40 000 VPM (rotations par minutes), ce qui vous apporte un nettoyage en profondeur et plus efficace. Grâce à son moteur sonique magnétique, la brosse à dents est beaucoup plus puissante qu’une brosse à dents classique puisqu’elle vous assure un nettoyage en profondeur en trois fois moins de temps qu’une brosse à dents traditionnelle.

Facile à utiliser avec minuterie et rappel automatique

Pour l’utiliser, il suffit d’appuyer brièvement sur le bouton on/off, ou de rester appuyé deux secondes si vous souhaitez modifier l’intensité du brossage… Une fois le brossage commencé, elle s’arrête automatiquement après deux minutes de brossage, le temps recommandé pour un brossage quotidien. Et, puisqu’elle est étanche, vous pourrez aussi l’utiliser sous la douche (hors batterie). Si vous dépassez les deux minutes, elle vous rappellera toutes les 30 secondes, que le brossage est réalisé.

Des poils DuPont conçus en 3D.

Les têtes de brossage interchangeables se dotent de filaments DuPont Tynex et Pedex de qualité médicale. Et, vous pourrez compter sur un gyroscope à six axes, intégré qui vous assurera un nettoyage complet avec détection des zones oubliées. Vous pourrez aussi compter sur l’application pour vérifier la qualité et l’efficacité de votre brossage, et recevoir des conseils pour améliorer la qualité de votre brossage. La brosse à dents électrique Oclean Z1 Sonic est actuellement proposé à 34,99 € au lieu de 59,99 € soit une réduction de 25 €. L’offre est valable du 10 au 14 novembre 2022, ne trainez pas ! Toutes les offres Oclean sont disponibles sur cette page.

Code promotionnel supplémentaire.

5$ de réduction avec le code OC1105 (dès 99 $ d’achat)

10$ de réduction avec le code OC1110 (dès 129 $ d’achat)

15$ de réduction avec le code OC1115 (dès 169 $ d’achat)

