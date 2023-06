Est-il encore nécessaire de vous expliquer les avantages d’un récupérateur d’eau de pluie ? Vous le savez, ces accessoires de jardin vous permettent d’économiser sur votre facture d’eau et de profiter d’une eau gratuite, tombée du ciel. Alors que l’été commence à peine et qu’il apporte son lot de chaleur ainsi que de pluies diluviennes, c’est peut-être le moment ou jamais de profiter de trois offres intéressantes chez trois marchands différents. Et comme chacun le sait, les promotions ne sont pas éternelles et les stocks ne sont pas inépuisables. Focus sur trois récupérateurs d’eau de pluie, à installer sans aucune autorisation et à commander au plus vite pour, non seulement profiter de l’eau gratuite, mais préserver la ressource qui se raréfie également. C’est parti.

Le récupérateur d’eau mural Belli Wood imitation bois 300 L

Ce modèle est en vente chez Castorama et dispose d’un réservoir de 300 l, soit la quantité parfaite pour arroser votre potager par exemple. Le modèle Belli Wood est ce que l’on appelle un récupérateur d’eau aérien et se fixe facilement contre un mur, relié à une descente de gouttière. Il est fabriqué en polyéthylène soufflé, ce qui lui confère une grande résistance au gel et aux UV. Enfin, il se dote d’un design moderne imitation bois, pour s’intégrer dans tous les jardins, même les plus modernes. Il saura se faire discret, mais utile. Le récupérateur d’eau mural Belli Wood imitation bois 300 L est disponible au prix de 89,90 €* sur Castorama.

Le récupérateur d’eau de pluie LZQ avec robinet, crépine de 750 L

C’est peut-être LA bonne affaire du moment avec environ 50 % de réduction sur ce récupérateur d’eau de pluie, de grande capacité. Avec 750 l de réserve d’eau, vous serez tranquille pour un moment ! De plus, il est pliable, ce qui vous permettra de le ranger pour l’hiver, le protégeant ainsi des intempéries. Il se dote également d’une bâche en PVC assortie, qui permet de retenir 200 l d’eau. Pour l’installer, ce sera presque enfantin, puisqu’il est pliable et s’installe là où vous le souhaitez en quelques minutes seulement !

Pour protéger votre eau stockée des impuretés, il se dote aussi d’une grille en maille sur le dessus du réservoir d’eau de pluie. Enfin, les colonnes et la bâche sont fabriquées en chlorure de polyvinyle (PVC) durable, ce qui assure la stabilité nécessaire et une grande résistance aux influences extérieures. Pour achever le tableau, sachez qu’il est aussi totalement recyclable ! Le récupérateur d’eau de pluie LZQ avec robinet, crépine de 750 l est disponible au prix de 82,99 €* au lieu de 160,99 € sur Cdiscount.

Le récupérateur d’eau de pluie pliable TecTake de 750 l

Avec sa capacité de stockage de 750 l, le récupérateur d’eau de pluie TecTake vous assurera une réserve suffisante durant les mois d’été. En sachant que de probables pluies orageuses devraient assurer le remplissage même en cas de canicule. Il est rare que les périodes caniculaires ne soient pas entrecoupées de pluies diluviennes ! Ce récupérateur d’eau de pluie est pratique puisqu’il est pliable et s’installe en quelques minutes seulement.

Par ailleurs, vous aurez plus de facilité à le ranger lorsque l’hiver viendra et qu’il faudra le vider et le ranger dans votre abri de jardin. Côté matériaux de fabrication, la bâche et les poteaux sont conçus en polychlorure, assurant une bonne stabilité et une grande résistance aux intempéries et aux effets de la corrosion. Le récupérateur d’eau de pluie pliable TecTake de 750 l est disponible au prix de 88,90 €* sur Amazon.

*Les prix ont été relevés le 29 juin 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.