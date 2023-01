The Challenge : le premier long métrage de l’histoire tourné dans l’espace dévoile ses premières images

En ce moment, la Russie est au centre de la géopolitique mondiale, à la suite du conflit armé déclenché en février 2022 contre l’Ukraine. Mais depuis quelques jours, c’est le cinéma russe qui fait parler de lui avec le premier film qui a réellement été tourné dans l’espace. Et la guerre semble déclarée aussi de ce côté-là puisque le réalisateur russe, Klim Chipenko, vient de couper l’herbe sous le pied des Américains en publiant la première bande-annonce. Doug Liman, Tom Cruise et le fantasque Elon Musk avaient projeté de réaliser le même type d’œuvre cinématographique. Donc, à priori, le premier film tourné dans l’espace sera russe et c’est évidemment un événement mondial ! Découverte.

Quel est donc ce film ?

Pour concevoir ce film, le réalisateur a embarqué à bord d’une fusée Soyouz lancée depuis la base de Baïkonour afin de rejoindre la station spatiale internationale. À son bord, Klim Chipenko et Ioulia Peressild, une actrice de 36 ans, sélectionnée parmi plus de 3 000 candidates. Pour cette mission un peu spéciale, ils étaient accompagnés du cosmonaute russe Anton Shkaplerov. La mission du cosmonaute étant de parvenir à réaliser le tout premier film dans l’espace et non une simulation comme ce fut le cas avec Interstellar, Seul sur Mars ou encore Gravity.

Comment s’est déroulé le tournage ?

Ioulia Peressild a été sélectionnée pour partir 12 jours dans l’espace et tourner le long métrage sur le plus petit plateau de cinéma au monde : seulement 230 m3, mis à disposition par la section russe de la station spatiale internationale. Une prouesse technologique et artistique puisque vous vous en doutez, il a fallu faire avec les lois de l’apesanteur et toutes les contraintes qui peuvent exister dans ce climat inattendu.

Quelle est l’histoire de ce film ?

Le film, qui s’appelle “The Challenge” (Le Défi), raconte la mission spatiale d’une femme, médecin qui doit partir dans l’espace pour sauver un astronaute très malade et dont l’état ne lui permet pas un retour sur Terre. On récolte très peu d’informations sur le scénario de ce film. Cependant, la première bande-annonce diffusée sur YouTube laisse entrevoir des « effets spéciaux » bien encore inédits !

Et Tom Cruise dans tout ça ?

Tom Cruise est revenu en force cette année avec la suite géniale de Top Gun : Maverick, un film culte des années 1980. Mais le 12 octobre dernier, il annonçait qu’il serait le premier acteur à faire une sortie dans l’espace pour y tourner les images d’un film. Il sera accompagné du réalisateur Doug Liman qui a, notamment, déjà dirigé l’acteur dans le film Barry Seal. Selon Donna Langley, la responsable d’Universal Pictures, l’acteur sera le premier civil à faire une sortie dans le vide spatial à des fins cinématographiques. Le budget de ce film, dont on ne connaît pour le moment ni le scénario ni la date de sortie, serait de 200 millions de dollars. Nous savons juste qu’il se déroulera principalement sur Terre, mais avec quelques scènes tournées dans un espace de la NASA ! Finalement, le premier film tourné dans l’espace est russe et le premier acteur à faire une sortie dans l’espace sera Américain…