Les créateurs de la (fausse) cryptomonnaie Squid Game s’enfuient avec 3 millions d’euros

Depuis sa sortie, la série Squid Game disponible sur la plateforme Netflix fait beaucoup parler d’elle. Sa popularité ne cesse de s’accroître au fil des semaines. Cependant, des dérives de cette série voient le jour et deviennent de plus en plus dangereuses.

Profitant de la popularité de la série, un site vient récemment de lancer une cryptomonnaie du nom de Squid Game. Malgré sa mise en avant sur Internet, cette cryptomonnaie serait en réalité plus que douteuse. On vous explique.

Une cryptomonnaie Squid Game… Vraiment ?

La nouvelle cryptomonnaie créée peu après la montée en puissance de la série Squid Game parait plus que douteuse.

Ce qui est inquiétant est de voir que, malgré l’arnaque, sa valeur ne fait qu’augmenter. En effet, la cryptomonnaie Squid Game ne valait que 2 centimes le 26 octobre; en date du 29 octobre, sa valeur a augmenté jusqu’à atteindre 4,5€. Cependant, cette monnaie virtuelle n’est proposée à la vente sur aucune des plateformes d’échange habituelles. Afin de pouvoir posséder cette monnaie virtuelle, il faudrait passer par un service dédié… Vous avez dit bizarre ?

Un partenariat avec Netflix qui n’existe pas

Le site en question affirme également posséder un partenariat avec la célèbre plateforme. Néanmoins, d’après cette dernière, il n’existerait absolument aucune forme de contrat entre elle et le site de cryptomonnaie Squid Game.

D’autres signes amènent à penser que ce site est totalement frauduleux: le channel Telegram dédié à la cryptomonnaie Squid Game ne permet aucun commentaire extérieur. Tout comme le compte Twitter de du service qui n’autorise aucune possibilité de commenter ses posts… Etrange n’est-ce pas ? De plus, le site affirme que Elon Musk soutient fermement cette cryptomonnaie. Ce qui n’est évidemment pas le cas ! Plus inquiétant encore, les supposés membres de l’équipe de ce site ne semble pas réellement exister.

Aucune trace des membres de l’équipe

En plus de ses revendications mensongères, le site serait géré par une équipe fantôme… En effet, aucun des membres répertoriés sur le site n’existeraient réellement, si ce n’est sur le site en question. La biographie de chacun des membres est tout aussi étrange. Pour chacune d’entres elles, on retrouve seulement le nom d’une université où ils auraient reçu les formations nécessaires, ainsi qu’une précédente expérience. Par exemple, le PDG du site affirme avoir travaillé pendant cinq ans chez Netflix.

Le responsable marketing, lui, aurait travaillé huit ans chez Amazon. Quant aux autres, ils auraient tous travaillés pour une société nommée Jean Tech Company. Cependant, aucun des membres de l’équipe n’apparait sur les réseaux sociaux tels que Linkedin ou encore Twitter, ce qui semble totalement absurde pour des personnes qui travaillent soi-disant dans le domaine des nouvelles technologies…

A l’heure actuelle, aucune information n’a été apportée par la société Squid Game, et tout laisse à penser qu’il s’agit bien d’une arnaque. Malheureusement, nombreuses sont les différentes fraudes sur Internet. Pour votre protection, et même si sa valeur est alléchante, n’investissez en aucun cas dans une cryptomonnaie sans vous être préalablement renseigné.